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沙利文預計拜登不久後與習近平對話（第二版）

國情動向 15:48 2023/02/27

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美國白宮國安顧問沙利文表示，預計總統拜登將與中國國家主席習近平在不久的將來進行對話，兩國目前沒有能確保軍事穩定的交流。

*新增中國外交部回應

沙利文周日（26日）在電視節目上表示，美方多次強調，美中需要軍事溝通管道，以避免意外事件與發現誤判，但遺憾中國軍方在氣球事件後拒絕與國防部長奧斯汀通話。他直言，這是中方的問題，美方已準備好與北京建立危機溝通管道，即使在冷戰高峰時期，美國與蘇聯仍維持類似的溝通管道。

對於拜登之前提到有意與習通話，沙利文指現時沒有規劃，但預期會在不久的將來發生。

沙利文又談到中國所制定的俄烏和平計劃，他指習近平從未與烏克蘭總統澤連斯基進行過談話，但中俄卻常常對話，北京是在這樣的背景下提出有關文件。在只有單方面外交的情況下，很難推動任何和平倡議。就美國立場來說，任何一方提出的和平計畫都應納入烏克蘭的意見。

他再次呼籲中國不要提供俄羅斯致命性武器援助，強調那樣做不符合中方利益，不但會令北京與歐洲等世界多國疏遠，它還需承擔俄羅斯戰爭罪行的責任。

在北京，外交部發言人毛寧表示，在烏克蘭問題上，中國一直積極勸和促談，推動政治解決危機。美方無權對中俄關係指手劃腳，中方絕不接受美方的脅迫施壓。美方不但一直在烏克蘭戰場輸送致命性武器，還違反中美三個聯合公報的規定，向中國台灣地區不斷出售先進武器，美國到底意欲何為，應該向世界作出交代。
 

國防部：美炒作「中國核威脅」是為維持軍事霸權

俄羅斯：高度重視中國立場文件 對政治方式實現軍事目標持開放態度

美媒：因應北京威脅 駐台美軍將擴增逾3倍

【俄烏戰爭】中國立場文件全文 提12點促政治解決危機

責任編輯：陳建錫

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