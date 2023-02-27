俄駐華大使：國際局勢毫不影響中俄互信

俄羅斯駐華大使表示，俄中關係達到歷史最高水平，不論局勢變化，兩國互信只會愈來愈強。他讚賞北京奉行獨立外交政策，反對無國際法依據的單邊制裁。

莫爾古洛夫接受中國官媒《環球時報》專訪指，莫斯科和北京並無建立類似於冷戰時期的軍事政治聯盟，兩國關係在許多方面都超越了這種過時的合作形式，雙方能靈活有效地維護兩國的國家利益，而不是用「主導—從屬」的方式建立「硬掛鉤」，而且俄中只會促進而不會損害任何一方的主權發展。

俄中之間的關系不針對第三國，但在複雜的地緣政治環境下，兩國在國際舞台上一直為維護穩定開展密切合作。無論在疫情還是烏克蘭危機，兩國互信只會愈來愈強。雙方高度互信，尊重彼此利益，並在所有領域開展互利、密切的合作。我們是好鄰居，中國有句諺語說得好：「遠親不如近鄰。」

對於中國在俄烏戰爭的立場，莫爾古洛夫指，從衝突加劇開始，中方就采取了平衡的立場，強調必須通過政治和外交途徑化解危機，尊重有關各方的領土完整及合法的安全利益，北京還多次聲明要了解衝突發生的根本原因，關於西方將北約集團的軍事基礎設施不斷向俄國邊界推進的意圖，中國清楚這意味著甚麼。

責任編輯：陳建錫