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美中情局長：俄烏戰爭令北京對攻台有疑慮 但不能低估其野心

國情動向 12:22 2023/02/27

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美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，俄烏戰爭令北京對攻台產生疑慮，但不能低估其野心。

伯恩斯周日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，指國家主席習近平已指示解放軍在2027年前準備好攻台，但相信他仍未就動員作最後決定，亦不代表軍事衝突是不可避免。伯恩斯表示，俄烏戰爭令習近平和解放軍領袖對於能否成功武力攻台產生疑慮，但不能低估北京的野心，強調必須非常認真地看待習近平全面控制台灣的意欲。

伯恩斯又說，有可靠情報指中國正考慮向俄羅斯提供致命武器，但強調目前未有證據顯示中方已經作出決定，或已展開實際的運輸工作。他強調，如果北京支援俄羅斯，將是非常不明智和冒險的一場賭博，華府必定會阻止，總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken）亦已經明確向中方表明支援俄羅斯的後果。

美參聯會主席：北京計劃2027年前具攻台能力 大陸專家這樣說

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責任編輯：易燕丹

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