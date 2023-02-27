內地僅6.1%應屆大學畢業生起薪破萬

中國高等教育管理數據與咨詢公司麥可思分析數據顯示，2021屆本科畢業生的平均薪資為5,833元（人民幣，下同），為近10年中最高水平；當中僅6.1%應屆本科生起薪過萬元。

麥可思對大學畢業生收入分布進行分析，數據顯示，38.4%的2021應屆生畢業起薪集中在4,000至6,000元之間，月薪6,000至8,000元的應屆畢業生佔比23.7%。而近期在網上被頻繁討論的「月入過萬」群體，在應屆本科生裏只佔6.1%，該比例高於2020屆的4.3%，但依舊是極少數人群。

《中國青年》報曾向全國各大地區大學回收2,700份調查問卷，數據顯示，超過20%的大學生認為自己畢業後月薪可以過萬。然而，現實與理想之間存在比較大的差距。

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即便是一些人們普遍認為的「高薪行業」，應屆畢業生也很難做到「一步破萬」。2021屆本科生從業平均收入較高的行業，包括信息傳輸、電子電氣設備制造業、金融業等，平均月薪均在6,000至7,000元。

麥可思研究認為，大學生平均工資水平受行業發展、勞動力供求關係，以及地區經濟發展水平等多重因素影響。就業藍皮書數據顯示，在一線城市就業的本科生（2021屆）畢業初期月收入為7,332元；工作三年後（2018屆）的平均薪資可達到11,281元。

值得注意的是，當代年輕職場人在注重薪資水平的同時，也關注工作與生活的平衡。《界面新聞》報導指，近半數職場人優先選擇「錢少、事少、不累」的工作，越來越多的職場人期待投入更多的精力到生活中，對工作時間之外的生活充滿期待。

責任編輯：易燕丹

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