  • 20°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地僅6.1%應屆大學畢業生起薪破萬

社會熱點 13:49 2023/02/27

分享：

分享：

中國高等教育管理數據與咨詢公司麥可思分析數據顯示，2021屆本科畢業生的平均薪資為5,833元（人民幣，下同），為近10年中最高水平；當中僅6.1%應屆本科生起薪過萬元。

麥可思對大學畢業生收入分布進行分析，數據顯示，38.4%的2021應屆生畢業起薪集中在4,000至6,000元之間，月薪6,000至8,000元的應屆畢業生佔比23.7%。而近期在網上被頻繁討論的「月入過萬」群體，在應屆本科生裏只佔6.1%，該比例高於2020屆的4.3%，但依舊是極少數人群。

《中國青年》報曾向全國各大地區大學回收2,700份調查問卷，數據顯示，超過20%的大學生認為自己畢業後月薪可以過萬。然而，現實與理想之間存在比較大的差距。

內地人社部：今年就業總量壓力仍存 結構性就業矛盾更凸顯

人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄

即便是一些人們普遍認為的「高薪行業」，應屆畢業生也很難做到「一步破萬」。2021屆本科生從業平均收入較高的行業，包括信息傳輸、電子電氣設備制造業、金融業等，平均月薪均在6,000至7,000元。

麥可思研究認為，大學生平均工資水平受行業發展、勞動力供求關係，以及地區經濟發展水平等多重因素影響。就業藍皮書數據顯示，在一線城市就業的本科生（2021屆）畢業初期月收入為7,332元；工作三年後（2018屆）的平均薪資可達到11,281元。

值得注意的是，當代年輕職場人在注重薪資水平的同時，也關注工作與生活的平衡。《界面新聞》報導指，近半數職場人優先選擇「錢少、事少、不累」的工作，越來越多的職場人期待投入更多的精力到生活中，對工作時間之外的生活充滿期待。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄
2022/12/28
人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄
青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業
2022/11/16
青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業
內地人社部：今年就業總量壓力仍存 結構性就業矛盾更凸顯
2023/01/10
內地人社部：今年就業總量壓力仍存 結構性就業矛盾更凸顯
國辦要求加大政策力度 支援200多萬未落實就業去向應屆畢業生
2022/10/26
國辦要求加大政策力度 支援200多萬未落實就業去向應屆畢業生

你可能感興趣

人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄
11:52 2022/12/28
人行報告：四季度近5成居民認為「就業難」 逾6成居民願多儲蓄
青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業
11:58 2022/11/16
青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業
內地人社部：今年就業總量壓力仍存 結構性就業矛盾更凸顯
10:25 2023/01/10
內地人社部：今年就業總量壓力仍存 結構性就業矛盾更凸顯
社會民生 就業 大學 畢業 中國

下一篇文章

內地甲型流感進入高發期 北京過去一周感染病例超新冠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙
內地多家銀行限每日交易額5000元 稱應人行要求防電騙
解放軍兩軍艦赴南海開展五天武器訓練
解放軍兩軍艦赴南海開展五天武器訓練
內地甲型流感進入高發期 北京過去一周感染病例超新冠
內地甲型流感進入高發期 北京過去一周感染病例超新冠
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
旅美大熊貓樂樂死於心臟病變 中方已為接返丫丫做好準備
旅美大熊貓樂樂死於心臟病變 中方已為接返丫丫做好準備
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款