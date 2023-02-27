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【兩會2023】格力董明珠：今年兩會續建議個稅起徵點升至1萬元

經濟脈搏 22:01 2023/02/27

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全國兩會（政協、人大）即將召開，目前已當選5屆全國人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠周一（27日）接受內媒採訪表示，今年兩會她將再度建議提高個稅起徵點到1萬元（人民幣，下同），讓工薪階層得到實惠，敢於消費。

據南方都市報報道，董明珠預告今年兩會將提出包括社會民生、製造業高質量發展、節能環保等話題的建議。

董明珠表示，雖然此前個人所得稅的起徵點已從人民幣800元提升到現在的5,000元，但是現在社會發展速度太快了，人民的消費需求也在發生變化。

董明珠指出，如果將5,000元的個稅起徵點到1萬元，那麼對於年輕人而言，一年的收入就會多出不少錢，那他就敢於去消費。

事實上，中國個稅改革自1980年以來共經歷5次調整，而近一次調整發生在2018年，當時起徵點提高至人民幣5,000元，且當時全國平均可支配收入人民幣6,512元。

此外，董明珠也稱將提出有關保護創新型企業的建議。她表示，當下高質量發展更應該保護創新型企業，特別是獨創自主研發技術的企業，更應該得到法律的保護。「現在惡意訴訟、惡意侵權現象極為嚴重，他們在這個企業挖走一個人，就是偷你的技術。」

責任編輯：蒯宇澄

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