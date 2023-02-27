著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲

著名經濟學家、北京大學哲學社會科學資深教授厲以寧因病醫治無效，於今日（27日）19點31分在北京協和醫院逝世，享年92歲。

晚間，北京大學新聞網刊發的訃告介紹，北京大學已成立治喪工作組，開展相關工作。全校師生沉痛悼念厲以寧先生。

厲以寧教授，祖籍江蘇儀徵，1930年11月出生於南京。1955年畢業於北京大學經濟系。畢業後留校工作，歷任資料員、助教、講師、副教授、教授、博士生導師、北京大學經濟管理系系主任、北京大學光華管理學院院長等職。

北京大學光華管理學院網站資料介紹，厲以寧教授在經濟學理論方面著書多部，並發表了大量文章，是中國最早提出股份制改革理論的學者之一。他提出了中國經濟發展的非均衡理論，並對「轉型」進行理論探討，這些都對中國經濟的改革與發展產生了深遠影響。厲以寧教授還主持了《證券法》和《證券投資基金法》的起草工作，為推動國有企業改革、資本市場改革與發展、國有林權制度改革、國有農墾經濟體制改革作出了突出貢獻。參與推動了「非公經濟36條」以及「非公經濟新36條」的出台。

厲以寧教授因為在經濟學以及其他學術領域中的傑出貢獻而多次獲獎。其中包括 「孫冶方經濟學獎」、「國家中青年突出貢獻專家證書」、「金三角」獎，國家教委科研成果一等獎，環境與發展國際合作獎（個人最高獎）、第十五屆福岡亞洲文化獎——學術研究獎（日本）等。1998年榮獲香港理工大學授予的榮譽社會科學博士學位。他曾多次被邀請到國內外多所大學與科研機構演講。

厲以寧教授的主要著作包括：《體制•目標•人：經濟學面臨的挑戰》、《中國經濟改革的思路》、《非均衡的中國經濟》、《中國經濟改革與股份制》、《股份制與現代市場經濟》、《經濟學的倫理問題》、《轉型發展理論》、《超越市場與超越政府—論道德力量在經濟中的作用》、《資本主義的起源—比較經濟史研究》、《羅馬—拜占庭經濟史》、《論民營經濟》、《工業化和制度調整—西歐經濟史研究》等。

責任編輯：袁瑋婧