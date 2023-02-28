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秦剛：各國應共同反對有的國家將人權問題政治化、武器化

國情動向 09:43 2023/02/28

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外長秦剛昨日（27日）在北京以視頻方式，出席聯合國人權理事會第52屆會議高級別會議，他在致辭中提到，各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重；任何國家都沒有資格當人權「判官」，各國應共同反對有的國家將人權問題政治化、武器化、工具化。

秦剛表示，中國主張堅持走符合各國實際國情的人權發展道路。各國自主選擇人權發展道路的權利必須得到尊重。照搬照抄別國模式只會水土不服，強加於人更會貽害無窮。他還表示，單邊強制措施違反國際法，侵害當事國人民基本人權，必須立即無條件取消。

秦剛提到，中國主張堅持國際公平正義。任何國家都沒有資格當人權「判官」，人權不能成為干涉別國內政、遏制別國發展的借口。各國應恪守聯合國憲章宗旨和原則，在平等和相互尊重的基礎上開展人權交流與合作，共同反對有的國家將人權問題政治化、武器化、工具化，反對有的國家無視並無力解決本國國內存在的嚴重人權問題，卻到處充當人權「教師爺」，對別國指手畫腳。

秦剛破解安全困境中國方案演講：安全不由個別國家說了算

秦剛還提到新疆、西藏和香港。他表示，一些別有用心的勢力不斷炒作中國的新疆、西藏事務，企圖借此攻擊抹黑中國，打壓遏制中國發展，中國對此堅決反對。歡迎不帶偏見的各國人士到中國走一走、看一看，親眼見證事實、了解真相。香港國安法實施以來，香港正處於由亂到治走向由治及興的新階段。中國將堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全和發展利益，保持香港繁榮穩定。

關於日本政府決定向海洋排放福島核事故污染水，秦剛強調，這不是日本一家的私事，關乎全球生態環境安全和各國人民健康權。各國應敦促日方正視國際社會合理關切，履行應盡國際義務，以公開、透明、科學、安全的方式處置核污染水。

秦剛：停止鼓噪今日烏克蘭明日台灣 中方將繼續勸和促談

秦剛與英國外交發展大臣通話 呼籲客觀理性看待中國發展

責任編輯：尹航

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