國家統計局：去年人均GDP增長3% 收入增長5%

國家統計局今日發布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值1,210,207億元（人民幣，下同），比上年增長3.0%。全年最終消費支出拉動國內生產總值增長1.0個百分點。全年人均國內生產總值85,698元，比上年增長3.0%。人均可支配收入36,883元，比上年增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%。

人口

年末全國人口141,175萬人，比上年末減少85萬人，其中城鎮常住人口92,071萬人。全年出生人口956萬人，出生率為6.77‰；死亡人口1,041萬人，死亡率為7.37‰；自然增長率為-0.60‰。

就業

年末全國就業人員73,351萬人，其中城鎮就業人員45,931萬人，佔全國就業人員比重為62.6%。全年城鎮新增就業1,206萬人，比上年少增63萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.6%。年末全國城鎮調查失業率為5.5%。全國農民工總量29,562萬人，比上年增長1.1%。其中，外出農民工17,190萬人，增長0.1%；本地農民工12,372萬人，增長2.4%。

人行顧問︰今年中國經濟有望增逾5%

消費

全年居民消費價格比上年上漲2.0%。工業生產者出廠價格上漲4.1%。工業生產者購進價格上漲6.1%。農產品生產者價格上漲0.4%。12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲的城市個數為16個，持平的為1個，下降的為53個；二手住宅銷售價格按年上漲的城市個數為6個，下降的為64個。

國內貿易

全年社會消費品零售總額439,733億元，按年下降0.2%。按經營地統計，城鎮消費品零售額380,448億元，下降0.3%；鄉村消費品零售額59,285億元，與上年基本持平。按消費類型統計，商品零售額395,792億元，增長0.5%；餐飲收入額43,941億元，下降6.3%。

內地僅6.1%應屆大學畢業生起薪破萬

對外經濟

全年貨物進出口總額420,678億元，比上年增長7.7%。其中，出口239,654億元，增長10.5%；進口181,024億元，增長4.3%。貨物進出口順差58,630億元，比上年增加15,330億元。

居民收入消費和社會保障

全年全國居民人均可支配收入36,883元，比上年增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%。全年全國居民人均消費支出24,538元，比上年增長1.8%，扣除價格因素，實際下降0.2%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道