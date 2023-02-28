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「影響人民對權利義務的合理預期」 人大代表籲取消尋釁滋事罪

社會熱點 10:29 2023/02/28

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兩會召開在即。全國人大代表朱征夫再次呼籲取消尋釁滋事罪，他表示，尋釁滋事罪的模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。

朱征夫表示，尋釁滋事罪的存在一定程度上有利於懲治危害社會秩序的行為，對於一些無故尋釁、滋事，情節嚴重的行為，有一定懲戒價值。他也指出，尋釁滋事罪的種種弊端時刻侵蝕著法律的根基，其模糊性不僅會影響人民群眾對權利義務的合理預期，也會導致執法機關選擇性執法。

據內媒報道，2008年至2022年間擔任全國政協委員的朱征夫，曾多次呼籲在《刑法》中取消尋釁滋事罪。他在2023年當選新一屆全國人大代表，再次向即將召開的全國人大會議建議廢除尋釁滋事罪。

尋釁滋事罪打擊的是四類破壞社會秩序的行為。《刑法》第293條規定，有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）隨意毆打他人，情節惡劣的；（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節惡劣的；（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節嚴重的；（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以並處罰金。

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責任編輯：尹航

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