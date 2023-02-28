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美駐華大使：中國在疫情源頭問題上應更坦誠

國情動向 11:45 2023/02/28

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美國駐華大使伯恩斯表示，現時美中關係正處於困難時刻，敦促北京在疫情源頭問題上應更加坦誠。

伯恩斯以視像形式在美國商會的活動上致辭，稱現時美中關係處於困難時刻，北京試圖在氣球事件上轉移責任。他說，大家都知道氣球事件的真相，形容北京在爭論中已經落敗，失去影響力和信譽，但反而就事件責怪美方。他又指，華府有責任維持在台灣和周邊地區的軍事力量，確保台灣有能力應對中方任何形式的進攻行動。

在談到新冠疫情時，伯恩斯敦促北京在疫情源頭問題上更加坦誠，又指如果想強化世衛角色，必須推動北京承擔更多責任。

美能源部新結論 稱新冠病毒源自中國實驗室

沙利文預計拜登不久後與習近平對話（第二版）

美媒日前披露，美國能源部最新的機密情報報告中，推斷新冠病毒可能源於中國實驗室不慎洩漏。美國白宮國家安全委員會發言人柯比表示，總統拜登決心查明新冠病毒的來源，但政府內部對於病毒確實如何出現暫未有共識。

在北京，外交部發言人毛寧昨日重申，中方始終積極支持和參與全球科學溯源，世衛專家組亦已經表明，新冠病毒由實驗室洩漏是極不可能，敦促有關方面停止翻炒「實驗室洩漏」論調，停止抹黑中國和把溯源問題政治化。

責任編輯：易燕丹

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