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兩會召開在即 進京郵件實行二次安檢

社會熱點 12:41 2023/02/28

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國家郵政局發出通知，自2月25日至兩會閉幕之日，部署企業對進京郵件快件實行投遞前「二次安檢」，否則不得安排投遞。同時，嚴禁收寄和投遞寄往北京的「低慢小」航空器、穿越機等物品。

全國政協第十四屆一次會議和第十四屆全國人大一次會議（以下稱全國兩會）將分別於3月4日和5日在北京召開。

國家郵政局通知強調，各級郵政管理部門要強化底線思維和風險意識，強化問題導向和應急準備，嚴防不法分子利用寄遞管道將危險物品運入北京，嚴防違規收寄禁寄物品發生重大寄遞安全事件。

通知要求，各企業要對進京郵件快件嚴格落實實名收寄、收寄驗視、過機安檢「三項制度」。 經過收寄驗視、過機安檢的郵件快件要逐一加蓋或者粘貼收寄驗視和安檢標識，並載明安檢單位和省份。 自2月25日至會議閉幕之日，嚴禁收寄和投遞寄往北京的「低慢小」航空器、穿越機等物品。

自2月25日至兩會閉幕之日，北京局要部署企業在處理中心對進京郵件快件實行投遞前「二次安檢」，否則不得安排投遞。

此外，通知還要求各級郵政管理部門要督促企業嚴格落實各項服務標準，做好風險防範，及時妥善應對各類突發事件，要做好全網運營監測和調度疏導，實行24小時值班和領導帶班制度。

責任編輯：陳俊賢

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