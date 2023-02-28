憂私隱及安全風險 加拿大禁政府流動裝置使用TikTok

繼歐盟及美國之後，加拿大政府宣布，基於對私隱及安全帶來不可接受的風險，周二（28日）起禁止所有政府流動裝置使用中國影音分享平台TikTok（抖音海外版）。

負責監督公共服務的財委會主席發聲明表示，經過審查後，發現TikTok會對私隱及安全性構成不可接受的風險水平。決定自28日起，禁止在政府的流動裝置使用TikTok，已安裝的須移除，使用有關設備的政府人員，往後亦不可下載該程式到政府的裝置。

聲明强調，這次決定屬預防措施，與國際合作夥伴的做法一致，指TikTok的數據收集方式會讀取到大量的手機內容，雖然使用這個程式的風險明顯，但未有證據顯示政府資料已外洩。

美國參議院通過 禁所有政府手機和裝置使用TikTok

字節跳動證實 有員工不當獲取美國TikTok用戶數據

總理杜魯多表示，當局一直檢視如何保障國民網絡安全，今次可能只是第一步，將來或再採取更多行動，相信在政府作出決定後，國民和企業都會檢視自身的數據安全，再作出相應的決定。

TikTok方面對加拿大政府的決定表示失望，指當局未有提出任何關於TikTok的具體安全問題，發布禁令前亦未有聯絡公司討論。

白宮據報要求各部門30日內移除

另外，美國和歐盟委員會早前均以安全為由，禁止員工的流動裝置安裝TikTok。《路透社》報道，白宮行政管理和預算局通知各部門，為維持美國數據安全，要求在30日內確保所有聯邦政府的裝置和系統中，都沒有安裝TikTok。

眾議院外交委員會主席麥克考亦提出法案，賦權政府全面禁止TikTok和其他可能威脅國家安全的應用程式，法案於當地周二表決。

責任編輯：易燕丹

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