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【大灣區】橫琴合作區發佈首個專項惠澳政策

社會熱點 16:47 2023/02/28

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橫琴粵澳深度合作區發布首個專項惠澳政策，從租金補貼、裝修補貼、品牌落地獎勵、經營獎勵、研發費補貼等多方面，對符合條件的澳資企業進行扶持。

據央視報導，橫琴粵澳深度合作區執行委員會今日（28日）召開新聞發佈會，宣佈合作區首個專項惠澳政策《橫琴粵澳深度合作區關於支援澳資企業發展的扶持辦法》（以下簡稱《扶持辦法》）正式印發。 該辦法自2023年1月1日起實施，有效期至2025年12月31日。

為增強澳門企業和澳門居民對到合作區發展的信心，《扶持辦法》在原橫琴新區惠澳政策基礎上，提高了政策扶持的精準度和有效性，將降低澳資企業在合作區的運營成本，為其在合作區拓展業務提供新契機。

《扶持辦法》將覆蓋合作區所有的辦公用房、商業用房。擴大受惠的澳資企業範圍，從租金補貼、裝修補貼、品牌落地獎勵、經營獎勵、研發費補貼等多方面，對符合條件的澳資企業進行扶持。

為吸引具有澳門特色的商戶落地橫琴粵澳深度合作區，完善合作區各項生活配套建設，打造便利澳門居民生活的新空間，《扶持辦法》還提出對商業品牌店落地給予扶持，為澳門特色店和澳門餐飲企業進駐合作區提供較大力度的品牌落地獎勵，以展現合作區對文旅、商貿、會展產業發展的重視與支持。

此外，合作區今年預計還將出台人才獎勵政策，促進會展業、旅遊業等更多產業發展，並在產業相關需求上及時更新政策要求或出台相應配套辦法。

責任編輯：陳俊賢

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