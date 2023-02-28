湖南紀委監委嚴正家風 向近130位「一把手」配偶提忠告

中共湖南省紀委監委開展大規模的家教家風主題活動，向湖南近130名省直機關單位、事業單位的「一把手」配偶提忠告。

據澎湃新聞報道，近130名省直機關單位、廳（局）級事業單位、在長省屬本科高校和省管企業「一把手」配偶周日（26日）參加湖南省紀委監委主辦、省婦聯等單位承辦的全省「家庭助廉 團團圓圓」主題活動。

報道稱，開展如此大規模的家教家風主題活動，湖南還是第一次，在全中國也不多見。作為主題活動首個環節，《嚴正家風》警示教育片讓大家看到了家風對領導幹部廉潔從政的重要性。

湖南省紀委監委介紹，省紀委監委專門攝製的專題片《嚴正家風》，從配偶、「三爺」（少爺、姑爺、舅爺）、兄弟三個角度，講述領導幹部家教家風不正的嚴重後果和慘痛教訓。

在主會場，湖南省委常委、省紀委書記、省監委主任王雙全向近130名家庭「紀委書記」提出忠告，把忠誠作為家風的靈魂，把清廉作為家風的底線，把儉樸作為家風的根脈，把自立作為家風的基石。涵養廉潔家風不僅是對領導幹部的基本要求，也是領導幹部親屬子女共同的責任。

王雙全告誡說，「家」和「冢」，一「點」之差，意思天壤之別。對家屬子女要求高一點才能成為幸福之家；低一點就可能葬送一個好家庭。

央視春晚小品諷「躺平式幹部」中紀委 ：願再無立足之地

【世界盃2022】中紀委發文曝光 有官員賭波欠債入獄

責任編輯：袁瑋婧