  • 22°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湖南紀委監委嚴正家風 向近130位「一把手」配偶提忠告

社會熱點 15:44 2023/02/28

分享：

分享：

中共湖南省紀委監委開展大規模的家教家風主題活動，向湖南近130名省直機關單位、事業單位的「一把手」配偶提忠告。

據澎湃新聞報道，近130名省直機關單位、廳（局）級事業單位、在長省屬本科高校和省管企業「一把手」配偶周日（26日）參加湖南省紀委監委主辦、省婦聯等單位承辦的全省「家庭助廉 團團圓圓」主題活動。

報道稱，開展如此大規模的家教家風主題活動，湖南還是第一次，在全中國也不多見。作為主題活動首個環節，《嚴正家風》警示教育片讓大家看到了家風對領導幹部廉潔從政的重要性。

湖南省紀委監委介紹，省紀委監委專門攝製的專題片《嚴正家風》，從配偶、「三爺」（少爺、姑爺、舅爺）、兄弟三個角度，講述領導幹部家教家風不正的嚴重後果和慘痛教訓。

在主會場，湖南省委常委、省紀委書記、省監委主任王雙全向近130名家庭「紀委書記」提出忠告，把忠誠作為家風的靈魂，把清廉作為家風的底線，把儉樸作為家風的根脈，把自立作為家風的基石。涵養廉潔家風不僅是對領導幹部的基本要求，也是領導幹部親屬子女共同的責任。

王雙全告誡說，「家」和「冢」，一「點」之差，意思天壤之別。對家屬子女要求高一點才能成為幸福之家；低一點就可能葬送一個好家庭。

央視春晚小品諷「躺平式幹部」中紀委 ：願再無立足之地

【世界盃2022】中紀委發文曝光 有官員賭波欠債入獄

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
中國共產黨 湖南省 中國

下一篇文章

內地迎來甲流高發季 相關藥品網購搜索量按週升200%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲
著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲
「影響人民對權利義務的合理預期」 人大代表籲取消尋釁滋事罪
「影響人民對權利義務的合理預期」 人大代表籲取消尋釁滋事罪
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地僅6.1%應屆大學畢業生起薪破萬
內地僅6.1%應屆大學畢業生起薪破萬
內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地開放長者及高風險人士接種第4針
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款