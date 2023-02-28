【神州快訊】北京石景山區發布「石惠十條」 助力高精尖產業做大做強

2月28日，北京市石景山區舉行推進經濟高質量發展大會。會上，向首鋼集團有限公司、抖音視界有限公司等20家企業頒發「石景山區2022年度經濟發展突出貢獻企業」牌匾，虛擬現實技術與系統全國重點實驗室、石景山智能算力中心等30個項目集中簽約，涉及金額近200億元（人民幣，下同），同時向8家平台型企業、行業商協會頒發了招商戰略合作夥伴聘書。

去年以來，石景山區深入實施城市更新和產業轉型發展戰略。2022年，石景山區新設市場主體增幅位居北京全市第一，地區生產總值首次邁入「千億俱樂部」。為邁向高質量穩步發展上升新台階，助力經濟發展新躍升，石景山區在本次大會上發布「石惠十條」政策 ，圍繞優化資源要素配置、完善創新發展生態、激發市場主體活力，從加大資金支持、構建要素齊備的產業生態體系、加大金融支持力度等5方面，助推優質企業在該區安家落戶，助力高精尖產業做大做強。其中，在加大資金支持方面，石景山區對年度區域綜合貢獻50萬元至2,000萬元的駐區企業，按照40%至70%的比例分檔給予創新資金獎勵。在構建要素齊備的產業生態體系方面，「石惠十條」強化了全產業鏈培育，對獲得國家或北京市支持的眾創空間、孵化器等創新創業載體，最高支持500萬元。在加大金融支持力度方面，石景山區引導私募股權投資基金投資區內重點產業；支持鼓勵京外上市企業遷入，對京外遷入的A股上市企業給予最高2,000萬元市、區補貼資金。此外，石景山區還推出了與中介合作招商的優惠政策，做優做大做強朋友圈，面向全球徵集招商合作夥伴，共同為區域高質量發展引資引智。

大會現場，涵蓋科技、金融、文化等多個產業的30個項目集中簽約，項目總金額近200億元。其中，中鐵建資本控股集團有限公司與石景山區共同創新合作機制，推動合作向更寬領域、更深層次邁進，助力石景山區現代金融產業聚集發展。北京航空航天大學虛擬現實技術與系統全國重點實驗室落地石景山區後，將致力研發創建「虛實貫通的新一代沉浸式混合增強智能計算平台」，推動虛擬現實從技術到應用整體跨入2.0階段，引領虛擬現實進步，支撐國家未來發展。

石景山區區委書記常衛表示，舉辦本次大會，將進一步改善石景山區地區營商環境，提振企業主題發展信心，激發市場活力。石景山區將持續做好企業和人才服務，助力石景山經濟高質量發展。

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