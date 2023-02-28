【兩會2023】為促進生育率 政協委員提出這些建議

內地人口負增長，人口問題勢必成為今年兩會的重點議題。多位政協委員都為促進生育建言獻策，本文帶你一次看懂。

全國政協委員吳瑞君建議，面對此類情況，要將工作重點放在「想生不敢生」群體，提升優質教育資源等，滿足和解決想生不敢生的家庭的顧慮和問題。

為第三孩提供從幼兒園到高中畢業階段的免費教育

全國政協委員甘華田稱，為更有效地鼓勵生育，他將提交「關於進一步優化生育配套公共服務供給，提高生育意願，優化人口結構的提案」，建議「為生育二孩、三孩的家庭發放教育專項補貼，為第三孩提供從幼兒園到高中畢業階段的免費教育」。

此外，甘華田還建議減輕育兒家庭醫療負擔，實行6歲以下兒童免費醫療，提高兒童健康水平和人口素質；運用好稅收政策，在個人所得稅征收中，關於撫養子女支出的專項附加扣除標准按照子女數量進行差異化個稅抵扣，並且覆蓋從懷孕到孩子年滿18周歲。

減少加班 別讓年輕人「沒時間生娃」

全國政協委員蔣勝男指出，加班是年輕人「沒時間生娃」的根本原因，即使政府出台補貼獎勵、延長生育假等相關措施，仍然是治標不治本。

蔣勝男建議加強監管企事業充分落實8小時工作制，不但對結婚率、生育率提升有促進作用，亦能對勞動者身心健康起到良好作為。

兩會召開在即 進京郵件實行二次安檢

【人口問題】專家籲調低法定婚齡至18歲 網民憂輟學率提高

【人口問題】內地30歲成求職年齡門檻？官媒：別讓年齡阻就業

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道