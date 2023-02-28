深圳一二手樓市釋放出回暖訊號 放鬆購房要求

深圳一二手樓市釋放出回暖訊號，2月二手樓成交2219套，按月增長近90%。深圳未婚購買可售人才房的年齡限制門檻，由35周歲下調為30周歲。

綜合機會數據顯示，上周深圳二手房錄得1096套，按週增長24.4%。值得注意的是，數據錄得量是以二手房買賣合同發起時間為標準統計的數據，並非最終成交過戶套數，因此，與網簽數據比起來，該數據更能反映市場的動態。 截至2月26日，深圳當月錄得量已經突破3000套，而且春節假期過後每周的二手房錄得量均呈現按週上漲態勢。

截至周日（26日），深圳2月二手房成交2219套，按月增長近90%，1月時二手住宅成交量不足1400套。 截至2月26日，深圳新房市場當月累計網簽1863套，按月增長約25%。

有當地中介表示，春節後看房人者比年前的確有所增加，但主要是以關注學區房、大戶型的改善型客戶居多，剛需客戶依舊很謹慎。二手房成交回暖能否持續下去，還取決於經濟復甦帶來的購買力信心。另一業內人士亦指，現在觀望情緒還存在，只有市場信心恢復再配合政策支持，才有望真正回歸正常交易水準。

另外，深圳市2023年首批可售型人才房發布配售通告顯示，降低未婚購買可售人才房的年齡限制門檻，由35周歲下調至30周歲； 放寬對共同申請人的戶籍要求，主申請人為深戶，非深戶孩子和配偶，在一定條件下可以作為共同申請人。

責任編輯：陳俊賢