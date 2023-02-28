習近平談機構改革：突出重點行業 將產生重大影響

中共中央總書記習近平主持民主協商會，他在講話中指，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，對經濟社會發展將產生重要影響。

據新華社報道，中共中央昨日（28日）在中南海舉行民主協商會，就黨和國家機構改革方案、中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。習近平主持會議並發表重要講話。

習指出，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。為落實中共二十大的部署，中共中央在深入研究論證、廣泛徵求意見的基礎上，形成《黨和國家機構改革方案（草案）》。

突出重點行業和領域

他表示，總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，着力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

習強調，新一屆國家機構和全國政協領導人員人選的產生，要全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。在充分聽取意見基礎上，中共中央政治局全面考慮人選條件、各方面結構要求和工作需要，提出了建議名單，並提請中共二十屆二中全會審議。

習希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士深刻理解這次黨和國家機構改革的重大意義，把思想和行動統一到改革方案上來，大力支持改革，確保大會各項任務順利完成。

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責任編輯：袁瑋婧