二中全會公報：中國改革發展穩定依然面臨深層次矛盾

中共二十屆二中全會發佈公報，強調中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期。中國要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

新華社今日發布公報，公報指，全會審議通過了中央政治局提出的擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，決定將這兩個建議名單分別向全國人大會議主席團和全國政協會議主席團推薦。

會議也審議通過了《黨和國家機構改革方案》，方案的部分內容將按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

公報說，全會充分肯定中共二十屆一中全會以來中央政治局的工作。一致認為，面對嚴峻複雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，中央政治局堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，動態優化調整冠病疫情防控措施，着力推動經濟穩步回升、促進高質量發展，堅決維護國家安全和社會穩定，開啟中國特色大國外交新征程，各項工作邁出新步伐。

公報強調，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。中國改革發展穩定依然面臨不少深層次矛盾，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復的基礎尚不牢固，各種超預期因素隨時可能發生。全黨應堅定信心，保持戰略清醒，發揚鬥爭精神，做到「三個更好統籌」，努力實現今年各項目標任務。

全會指出，要認真貫徹執行中共中央關於新階段疫情防控的決策部署，落實好乙類乙管各項措施。要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，進一步優化市場化法治化國際化營商環境，有效防範化解重大經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。

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責任編輯：袁瑋婧