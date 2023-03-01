  • 19°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 10:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地2月製造業PMI創近11年新高 非製造業同樣大勝預期

經濟脈搏 09:33 2023/03/01

分享：

分享：

內地2月份官方製造業PMI（採購經理指數）報52.6，比上月升2.5個百分點，創自2012年4月以來新高；非製造業PMI報56.3，升1.9個百分點，兩項指數均大幅勝過預期。數據反映穩經濟政策措施效應進一步顯現，疊加疫情影響消退等有利因素，企業復工復產加快，當月經濟景氣水平繼續回升。

製造業景氣面擴大

國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業PMI各分類指數均高於上月，21個行業中有18個位於擴張區間，比上月增加7個，景氣面繼續擴大。

其中，產需兩端同步擴張，生產指數和新訂單指數分別為56.7%和54.1%，高於上月6.9和3.2個百分點，多個行業產需活躍度回升；價格指數高於上月，主要原材料購進價格指數升至54.4%，高於上月2.2個百分點。出廠價格指數為51.2%，高於上月2.5個百分點，製造業產品銷售價格總體水平有所回升。

各規模企業PMI均高於榮枯線，大、中、小型企業PMI分別為53.7%、52.0%和51.2%，高於上月1.4、3.4和4.0個百分點，小型企業PMI自2021年5月份以來首次升至擴張區間。重點行業PMI繼續上升，裝備製造、高技術製造、高耗能行和消費品行業PMI分別為54.5% 、53.6% 、51.6%和51.3% ，高於上月3.8、1.1、3.0和0.4個百分點。

另外，市場預期繼續改善，生產經營活動預期指數為57.5%，高於上月1.9個百分點，升至近12個月來高點，企業信心繼續增強。

非製造業恢復形勢向好

非製造業PMI連續兩個月位於景氣區間，恢復發展態勢向好，景氣水平升至較高景氣區間。其中，服務業商務活動指數為55.6%，高於上月1.6個百分點。從行業看，道路運輸、航空運輸、郵政、住宿、租賃及商務服務等8個行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間，市場活躍度較高，業務總量明顯上升。

從市場需求和預期看，新訂單指數和業務活動預期指數分別為54.7%和64.8%，高於上月3.1和0.5個百分點，需求釋放加快，企業對行業恢復發展信心增強。

建築業景氣水平升至高位景氣區間，當月各地工程項目集中開復工，建築業施工進度加快，商務活動指數為60.2% ，高於上月3.8個百分點。從企業用工看，從業人員指數升至58.6% ，高於上月5.5個百分點，建築業企業用工量明顯增加。從市場預期看，業務活動預期指數為65.8%，連續三個月位於高位景氣區間，建築業企業對市場發展保持樂觀。

不過，調查中反映訂單不足的製造業和服務業企業佔比較上月雖有所回落，但仍超過50.0%，表明市場需求不足問題仍較突出，經濟恢復基礎尚需鞏固，採購經理指數後續走勢有待進一步觀察。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 PMI

上一篇文章

2月財新中國製造業PMI結束半年收縮 重返擴張區間

下一篇文章

國家統計局：去年人均GDP增長3% 收入增長5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
【兩會2023】格力董明珠：今年兩會續建議個稅起徵點升至1萬元
【兩會2023】格力董明珠：今年兩會續建議個稅起徵點升至1萬元
中指院：內地2月樓市成交量按月升逾三成
中指院：內地2月樓市成交量按月升逾三成
國家統計局：去年人均GDP增長3% 收入增長5%
國家統計局：去年人均GDP增長3% 收入增長5%
人行顧問︰今年中國經濟有望增逾5%
人行顧問︰今年中國經濟有望增逾5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款