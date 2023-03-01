2月財新中國製造業PMI結束半年收縮 重返擴張區間

2月份財新中國製造業PMI（採購經理指數）報51.6，比上月升2.4個百分點，勝過市場預期。指數自去年8月以來首次重返擴張區間，與官方PMI走勢一致。

分項數據顯示，製造業供需同步修復，當月製造業生產指數、新訂單指數分別結束了5個月、6個月的收縮，再度升至擴張區間。 受訪企業反映，最近防疫限制放鬆，對生產的擾動減少，需求也有改善，因此製造業生產、銷售回升。 在三大品類中，投資品類增產最為顯著，消費品類銷售回升速度最快。

外需方面，隨著海外市場需求好轉、國內生產經營恢復正常，疊加出口運力改善，當月新出口訂單指數近7個月來首次高於榮枯線。

經歷了此前連續10個月的收縮後，當月製造業就業指數首次升至擴張區間，且創下前年7月來新高。 企業反映，增加用工是因為生產需求回升，同時也為製造業進一步回暖做準備。 由於新訂單增加、勞動力和原料短缺，製造業產能壓力加大，當月積壓業務量指數升至前年11月來最高。

另外，市場信心持續改善，當月製造業預期指數升至2021年4月來最高，企業預期隨著防疫控制放鬆，客戶需求或強勁復甦，未來數月產量將得到提振。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月經濟加快修復，供求擴張，外需提振，就業開始復甦，物流恢復提速，製造業企業對未來景氣度信心增長，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。 不過，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活完全正常化尚需時日。 中央提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。 收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時期，相關政策的製定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。

責任編輯：陳建錫