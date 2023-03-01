機構指內地百強房企2月銷售操盤額年增15% 金三小陽春可期

克而瑞地產研究數據顯示， 2月百強房企實現銷售操盤金額4,615.6億元人民幣(下同)，按月增長29.1%，按年增長14.9%。整體看，2月延續了春節期間的向好走勢，市場已進入止跌回升階段，「金三」小陽春或可期。但2月業績按月、按年大幅增長，部分原因是今年1月和去年同期的基數相對較低。

克而瑞報告指出，今年前兩個月，百強房企銷售操盤金額8,189.5億元，按年下跌11.6%。2月數據反應出當前市場已進入止跌回升階段。

2月整體樓市延續穩步修復行情，重點30城供應低位回升，按月增7%；成交則強勢反彈，按月、按年增幅均超過4成，整體成交規模與去年12月持平。

但報告也指出，百強房企2月業績按月、按年大幅增長，部分原因是今年1月和去年同期的基數相對較低。3月市場能否延續穩步修復的預期，還取決於企業整體的供應規模、居民需求以及購買力恢復情況。

另據中指研究院數據發布的《2023年1-2月中國房地產企業銷售業績排行榜》，今年前兩個月，百強房企銷總額為9841.1億元，按年下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。2月單月銷售額按月上升35.1%，按年上升28.5%，實現雙增長。

報告分析認為，1月以來，政策保持較大寬松力度，部分二線城市利好政策繼續較大釋放，同時，剛需及改善產品入市發力，加之人們購房預期有一定上升，綜合致銷售額較大提升。

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責任編輯：尹航

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