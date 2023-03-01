美國擬撤銷企業現有供貨許可 進一步封殺華為

拜登政府據報考慮以國家安全為由，撤銷向企業發放的、對華為供貨所需的出口許可證，繼5G技術產品限制後，進一步切斷華為取得舊有4G產品的渠道。

《華爾街日報》經由知情人士得知上述消息，華府此前已放風，可能不再向高通、Intel等放發新的許可證，而新措施將更進一步地撤銷現有的許可證。一名熟悉政策考量的前高級官員指，允許向華為出口的政策正逐步結束，白宮現在告訴商務部，「是時候讓華為體會更多痛苦，是時候（將華為）置之於死地了」。

商務部負責工業和安全事務的副部長Alan Estevez周二（2月28日）在眾議院聽證會上表示，正評估的政策包括特朗普政府制定的規則，該規則允許向華為出售5G級別以下技術。當局正在職權範圍內盡一切努力防止敏感的美國技術落入惡意行為者手中，包括中國的軍事、情報和安全部門。

Alan Estevez的證詞中也提到，當局去年批准了大約70%的涉及中國的出口管制許可證申請。

美國商務部、Intel對報道不予置評。華為、高通未回覆該報的置評請求。

報道又指，中國間諜氣球事件，加上有情報顯示中國正考慮為俄羅斯提供致命性武器，令美中緊張關係加劇。上述限制措施將不利於美國芯片業發展，使其失去為國內研發提供資金的收入。但一些安全分析人士認為，舊製程的芯片仍有軍事用途，盡管美國已禁止向俄出口，但此類產品仍通過中國流入俄羅斯。

責任編輯：陳建錫