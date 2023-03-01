財政部促消費：購置期在今年的新能源車繼續免徵購置稅

中國財政部表示，要適度加大財政政策擴張力度。在促消費方面，對購置期在2023年的新能源汽車繼續免徵車輛購置稅。

完善稅費優惠政策 著力助企紓困

財政部部長劉昆今日（1日）在國新辦系列新聞發布會上表示，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，外部環境動蕩不安。應對這些風險挑戰，要求我們加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支援高品質發展中，保障財政可持續和地方政府債務風險可控。

「加力」就是要適度加大財政政策擴張力度，一是在財政支出強度上加力。今年將統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

「提效」是要提升政策效能。一方面，完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。同時，加強與貨幣、産業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運作整體好轉。

增加居民收入 讓居民有錢消費

在擴內需和推動消費方面，財政部副部長許宏才介紹，大力提升消費信心，釋放消費的潛力關鍵是解決好不敢消費、不便消費、不願消費等突出問題，財政部門將全面落實擴大內需戰略，圍繞更好發揮消費基礎性作用，積極完善政策措施。一是多渠道增加居民收入，讓老百姓有錢消費。千方百計擴大就業，依靠勞動創造收入。加大社會保障、轉移支付等調節，提高中低收入居民的消費能力，同時完善稅費優惠政策，激發社會消費潛能。

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二是支援增加適銷對路商品供給，讓老百姓樂於消費。通過實施積極財政政策，推進供給側結構性改革，不斷提升國內供給品質水準，激活市場需求潛能。鼓勵有條件的地方通過現有的資金渠道對家電「以舊換新」、綠色智慧家電下鄉等予以支援。對於購置期在2023年的新能源汽車繼續免征車輛購置稅。降低部分優質消費品進口關稅，推動加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，支援剛性和改善性住房需求，積極促進居民消費。

另外，促進銷售渠道和物流暢通，讓老百姓方便消費。支援實施縣域商業建設行動，促進縣域消費擴容提質。支援農産品供應鏈體系建設，擴大農産品的消費市場。支援一批國家綜合貨運樞紐建設，推動物流降本提效。

責任編輯：尹航

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