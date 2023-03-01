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歐洲議會將禁員工手機用TikTok 京批打壓

社會熱點 16:12 2023/03/01

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歐洲議會為了防止員工個人資料被收集，禁止員工在手機上使用TikTok，這是歐盟委員會和歐洲理事會後另一個機構禁用TikTok。北京批評以國家安全名義打壓企業。

*更新外交部回應

歐洲議會發言人表示，禁令將從3月20日開始，適用於所有用於議會辦公的設備，議會還強烈建議議員和工作人員從他們的個人設備中刪除TikTok。

丹麥國會也要求國會議員及職員，移除個人設備中的TikTok。丹麥國會議長加德表示，是根據丹麥網絡安全中心建議，指TikTok存在間諜活動風險。

TikTok稱，這些禁令是錯誤的，是完全的誤解。歐盟有1.25億人使用TikTok，禁令將剝奪用戶與他們的議會代表的聯繫，會適得其反。

另外，美國眾議院外交事務委員會將推遲封禁TikTok的投票表決至3月1日進行。美國公民自由聯盟2月27日督促美國國會不要立法禁止TikTok，禁令將違反了美國憲法第一修正案，侵犯美公民人權。

在北京，中國外交部發言人毛寧指，歐盟聲稱是全球最開放的市場，近來卻不斷採取限制性措施，以國家安全為名無理打壓別國企業，這種做法有損國際社會對歐盟營商環境的信心。歐方應該言行一致，尊重市場經濟和公平競爭原則，停止泛化、濫用國家安全概念，為各國企業提供公平、非歧視的營商環境。

責任編輯：陳俊賢

白宮要求聯邦設備30日內刪TikTok 京：太不自信

憂私隱及安全風險 加拿大禁政府流動裝置使用TikTok

美眾院跟進法令 禁止官方設備使用TikTok

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