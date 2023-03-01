2月內地百城新房價格按月持平 止住七連跌

中指研究院周三發布報告稱，2月百城新建住宅平均價格為16,174元/平方米（人民幣，下同），按月持平，止住七連跌態勢；按年下跌0.06%，跌幅較1月擴大0.03個百分點。2月新房、二手房價格按月下跌城市數量均明顯減少。

根據中國房地產指數系統百城價格指數的調查數據，2月百城二手住宅平均價格為15,856元/平方米，按月微跌0.01%，跌幅較1月收窄0.10個百分點；按年下跌0.96%，跌幅較1月擴大0.15個百分點。

2月百城新房、二手房價格按月下跌城市數量分別減少至45個和68個，其中百城新建及二手住宅價格按月均下跌城市數量共34個，較上月減少15個。

具體來看，新建住宅方面，2月，一線及二線城市新房價格按月均上漲，三四線城市房價按月跌幅收窄。一線城市中，上海、北京新房市場表現穩健；二線城市新房價格按月止跌轉漲，成都、長沙等熱點城市漲幅居百城前列。

二手住宅方面，2月一線城市二手房價格按月止跌轉漲，上海、北京、廣州二手房市場表現活躍，優質房源業主掛牌預期有所回升。不過二線及三四線城市二手房價格均繼續下跌，跌幅分別收窄至0.01%和0.11%。

中指院指出，整體而言，受樓市政策持續優化、疫情及春節期間累積需求集中釋放等因素影響，部分核心一二線城市房地產市場情緒有所修復，房價出現了較為積極的信號，但多數三四線城市購房者觀望情緒依舊濃厚，全國整體市場尚未出現明顯的回暖態勢。

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責任編輯：尹航

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