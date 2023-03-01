馬斯克轉發新冠病毒貼文 《環時》點名質問：砸中國的鍋？

Tesla執行長馬斯克在Twitter轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後，中國官媒《環球時報》昨日（2月28日）點名批評，大字標題質問他是否在砸中國的鍋。

《環時》評論截取一名自稱獨立公民記者的Twitter用戶的貼文，其中指白宮防疫顧問福奇資助了武漢實驗室，並對美國國會說了謊，並說「現在FBI和能源部都得出了冠病病毒來自武漢實驗室的結論，這是不是意味著福奇資助了新冠病毒的研發？」馬斯克轉發了該貼文，稱資助是透過一個中間組織所進行。

評論指，敵視中國的政治勢力重新炒作起病毒由中國洩漏的謠言，而馬斯克參與討論的言論，是在栽贓武漢病毒研究所。這已不是他第一次摻和冠病來源議題，他在去年12月多次發文，順著美國右翼陰謀論者那套「福奇資助了武漢病毒所搞出新冠病毒」的荒唐邏輯，要求處理隱瞞真相的福奇。

評論又指，雖然馬斯克的言論無直接直明中國，但他所轉載的貼文幾乎都在將病毒的來源和中國掛鉤，這些言論諆被反華媒體不斷用作為栽贓中國的素材。

「吃著中國的飯，還砸中國的鍋。」是一句從中國官方到民間都十分常用的批評說話，意指一些西方企業在中國賺錢的同時，作出不利中國的言行。

責任編輯：陳建錫