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大灣區軌道交通項目 深圳業主拆遷9棟樓獲賠過億

社會熱點 14:57 2023/03/01

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深圳一業主與政府簽約9棟約9000平方米拆遷，補償或超1億元人民幣。該拆遷項目涉及「深大城際」地鐵線路，連結深圳及惠州大亞灣，深圳段預計於2025年建成。

據《每日經濟新聞》報導，寶龍街道辦事處工作人員確認，這幾天確實有業主簽約了9棟樓。但對於賠償金額，工作人員表示不方便透露。

本次徵拆與粵港澳大灣區和深圳市重點軌道交通項目深大城際建造，從深圳寶安國際機場，到惠州市大亞灣，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。

據龍崗政府線上2月21日消息，深大城際項目累計完成簽約20戶，剩餘54戶的簽約、拆除工作將陸續推進。

寶龍街道辦事處強調，凡在2023年2月28日前完成正式簽約的業主，將提前支付一年的過渡費，呼籲未簽約的業主們盡快簽約。

合一城市更新集團深圳事業部項目總監肖巍表示，該項目是傳統土地整備房屋徵收，不是市場行為下的城市更新。房屋徵收類價值一般按照評估價格確定，按照經驗現在南約農民房價格在1萬元/平方米左右計算，總價或許會過億元，一般以現金補償為主。

報道指，本次徵拆與粵港澳大灣區和深圳市重點軌道交通項目深大城際建造有關，起自深圳寶安國際機場，終至惠州市大亞灣，是實現深圳與大亞灣互聯互通的幹線，線路全長88.8公里，深圳段預計2025年建成。

責任編輯：陳俊賢

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