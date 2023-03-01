新疆男籃宣布退出CBA 矛頭直指周琦和姚明

中國籃球協會上月裁定，中國男籃職業球隊新疆廣匯男籃俱樂部（簡稱「新疆男籃」）球員註冊違規，並作出處罰。新疆男籃周二（28日）深夜發公告，指裁決嚴重錯誤，宣布退出CBA，更將矛頭直指國家隊代表周琦和籃協主席姚明。

新疆男籃的公告稱，籃協紀律與道德委員會認為球隊註冊違規，作出嚴重錯誤、無理荒誕的處罰，嚴重侵害廣匯合法權益、傷害新疆各族球迷感情及破壞新疆籃球運動和體育事業的發展。公告說，有關處罰違背事實、違反法規、不符合正常工作流程，新疆男籃無法認可、決不接受，決定退出本賽季CBA聯賽，退出CBA聯盟。

公告還將矛頭直指籃協和籃協主席姚明，稱禍根是籃協「管辦不分」，2017年至今，籃協主席和CBA聯盟董事長均由姚明一人擔任，其管理職能與CBA聯盟的辦賽業務交叉混同，籃球行業亂象叢生。此外，周琦與俱樂部的合同糾紛和「陰陽合同」均經查為不實。周琦執著離開俱樂部，完全是被利益驅使。

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周琦今日凌晨發長文反擊，透露他在國家隊集訓和比賽期間，分別多次收到來自新疆陌生電話號碼的恐嚇、威脅，並在比賽前夕，收到廣匯董事長的短信稱「別在白日夢了，豁出命來也不會讓你走的！」長文還指責新疆隊欺上瞞下、欺壓球員，又說籃協的處罰公正客觀。

引發此次風波的源頭是前年8月29日，當時新疆男籃和周琦之間出現糾紛，周琦隨後宣布退出2021至22年度的CBA賽季；又指已向籃協遞交資料，舉報球隊涉嫌違規註冊。

本年2月17日，籃協官方公布因周琦轉會註冊違規，新疆男籃一年內限制註冊新運動員，同時禁止參加或進行國內運動員轉會交流，而周琦則因此恢復自由身。

責任編輯：陳俊賢