胡潤：中國富人未來3年傾向買股票黃金 境外投資首選香港

胡潤研究院發表報告指，中國富裕階層未來3年投資仍以股票為主，其次是黃金、銀行存款，對不動產（住宅、商舖）的投資意願繼續減少。其中，約七成人打算 增加境內投資，目前 地點仍以香港作為首選，其次是新加坡、東京。但與往次調查相比，選擇香港的百分比有所下跌，跌幅也是上榜城市中最大。

新發表的《2023胡潤至尚優品—中國高淨值人群品牌傾向報告》訪問了750位千萬元（人民幣，下同）資產以上的富裕階層，其中億元資產以上的38人。受訪者的平均家庭總資產4,500萬元，平均可投資資產1,300萬元，40%來自一線城市，其餘60%來自新一線和二線城市。平均年齡36歲，男女比例各一半。

傾向買股票，看淡不動產

報告指，對未來3 年打算增加的投資，約18%人選股票， 14% 選黃金， 13% 選銀行存款，另有10%選藝術品，8%選基金，其中銀行存款是首次進入前三。至於打算減少的投資，約18%選住宅、14%選 商舖，13%選基金。 70%人 計劃增加境內投資， 海外資產佔可投資資產的比例平均為 20% 。

境外投資目的地方面，香港以24%排名第一，但較往年下跌4%，其次是新加坡、東京、倫敦、洛杉磯、悉尼、紐約等。

六成富人表示不考慮移民

未來3年 計劃增加的消費，日用奢侈品較往年增長 3 個百分點至 56% ，房屋維護提升 5 個百分點至 23% ，孩子教育 55% 和旅遊 53% 同往年持平。

富裕階層 對中國 整體經濟信心指數為 7 分，比去年 7.2 分略微下降，但仍然是10年來最高水平。 放眼未來2年， 43% 受訪者於中國經濟「還算有信心」。另外，60% 受訪者表示不考慮移民，與去年持平，最青睞的目的地是新加坡。 85% 受訪者有子女留學規劃，選 英國的 42%， 美國較往年下降 6個百分點至 34%。