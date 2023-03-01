習近平與盧卡申科會談 指中白友誼牢不可破

國家主席習近平今日（3月1日）與來華進行國事訪問的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會談，聚焦雙邊關係及俄烏戰事。習近平強調，面對充滿不穩定性不確定性的國際形勢，中方願與白羅斯一道努力，推動兩國關係在高水平上健康穩定發展。

新華社報道，習近平強調，中白友誼牢不可破，雙方要不斷增進政治互信，始終不渝做彼此的真朋友和好夥伴。中方贊賞白俄在涉台、涉疆、涉港及人權等問題上堅定支持中方立場。雙方要堅定支持對方維護本國核心利益，反對外部勢力干涉內政，維護兩國主權和政治安全，亦要擴大經貿等領域合作，共建「一帶一路」等。

在烏克蘭問題上，習近平指出，中方已發布關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，核心就是勸和促談。要堅持政治解決方向，拋棄一切冷戰思維，尊重各國的合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。有關國家應停止把世界經濟政治化、工具化，真正做有助於停火止戰、和平解決危機的事情。

盧卡申科表示，白方完全贊成和支持中方關於政治解決烏克蘭危機的立場和主張，這對化解危機具有重要意義。

會談後，兩國元首共同簽署《關於新時代進一步發展中白全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明》，並見證簽署經貿、工業、農業、海關、科技、衞生、旅遊、體育等領域多項合作文件。

國務院總理李克強早前與盧卡申科會面時表示，中方高度重視發展中白關係。希望雙方落實好業已達成的共識，深化務實合作，在國際和地區事務中加強溝通協調，維護世界和平穩定。中方願做好中白工業園建設，支持兩國企業按照市場化、商業化原則開展合作。穩步推進兩國農產品等領域貿易。

盧卡申科表示，感謝中方為白俄羅斯經濟社會發展提供的支持和幫助，白方樂見中國發展強大，白中合作不針對任何第三方。

▲ 國務院總理李克強與盧卡申科會面。

責任編輯：蒯宇澄

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