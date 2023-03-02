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布林肯質疑中國是否希望烏克蘭和平

國情動向 09:33 2023/03/02

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美國國務卿布林肯對中國在烏克蘭實現和平的誠意表示懷疑，並指中方缺乏實質步驟支撐其號稱支持和平努力的聲明。他又無計劃在G20外長會與秦剛會面。

布林肯周三（1日）在烏茲別克接受訪問，他指，中國推出的一項和平建議確實包含某些積極因素，包括一些在澤連斯基自己的和平計劃中也能看到的因素。但假如中國真正尊重所有國家的主權，它本應在過去一年來於這問題上努力支持遭到入侵的烏克蘭，而它的所作所為剛好相反。

他批評中國推廣俄羅斯在戰爭上的宣傳，在國際組織為俄羅斯掩護，並考慮向俄軍提供用於烏克蘭的致命性軍事援助。

布林肯又對俄羅斯表示了相同的質疑，認為如果俄方真心準備好結束侵略，美國將很快參與這項努力，但前者的行為顯示出它對和平並不感興趣。

布魯塞爾荷語自由大學（VUB）安全戰略學者培索娃（Eva Pejsova）指，中俄關係比外界想的還要深，不論兩國是否有足夠互信，當前都極度需要彼此。她認為，讓美國分心處理俄烏戰爭對中國自身有很大好處，「中國在印太地區會更有餘裕，軍事、經濟等更有發展空間」。

中國發布烏克蘭危機立場文件 12點主張促停戰和談

美國及盟友擔憂：中國考慮為俄羅斯提供致命性武器援助

美中情局長：俄烏戰爭令北京對攻台有疑慮 但不能低估其野心

責任編輯：陳建錫

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外交 國防 軍事 地緣政治 布林肯 澤連斯基 G20 戰爭 烏克蘭 俄羅斯

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