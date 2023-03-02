廣東拼年內新增社融4萬億 提擴大深港通、撐企業來港上市

廣東省政府推出金融政策支持經濟高質量發展，支持住房改善、新能源汽車等消費及房地產市場平穩發展，力爭今年新增社融規模達4萬億元（人民幣，下同）。涉港部分提出擴大「深港通」等業務，推動「互換通」盡快落地， 探索拓寬「跨境理財通」試點範圍 ，繼續申請在港發行離岸人民幣地方政府債券。

《2023年廣東金融支持經濟高質量發展行動方案》以新增4萬億元社融作為工作目標，明確 本外幣存款、本外幣貸款、證券交易額和保費年內增速邢分別高於10%、12%、15%和6%，帶動金融業增加值增長8%。 引導金融資源加大對實體經濟支持，其中為製造業、科技創新提供融資1萬億元以上，全年境內上市公司增加70間以上，為基礎設施、重大項目建設和房地產平穩健康發展提供融資1.5萬億元左右，為縣域振興和綠美廣東生態建設提供融資1萬億元左右。

探索拓寬跨境理財通試點

文件列出23項重點任務，在共建粵港澳大灣區金融樞紐方面，提出 加快推進十四五時期「123+雙10」金融產業規劃，建設體系完善、機構健全、市場有力、人才活躍的現代金融體系； 貫徹落實好金融支持橫琴、前海合作區建設的意見， 加快前海深港國際金融城建設，推動前海在外匯管理改革和人民幣國際化領域先行先試，優化前海合格境外有限合夥人（QFLP）試點，推進香港有限合夥基金（LPF）與前海QFLP規則銜接、機制對接。

擴大「深港通」、「債券通」業務，推動「互換通」盡快落地， 探索進一步拓寬「跨境理財通」試點範圍； 加快粵港澳大灣區保險服務中心落地； 繼續向財政部申請香港、澳門發行離岸人民幣地方政府債券，支持廣東企業到香港上市或到港澳發行債券融資，以及到境外發行全球存託憑證（GDR）。

支持集成電路等重點產業

在支持製造業和科技創新方面，推廣設立銀行製造業服務中心，加大對儲能、集成電路、矽能源等重點產業的支持，擴大技術改造信貸規模；加強對製造業中小微企業融資支持，對江門、惠州和粵東粵西粵北地區政府性融資擔保機構；對通過省中小企業融資平台發放的製造業中小微企業貸款，給予一定貼息支持。

在支持房地產市場平穩發展方面， 因城施策實施好差別化住房信貸政策，合理確定商業性個人住房貸款的最低首付款比例、最低貸款利率要求，支持居民剛性和改善性住房需求； 用足用好「保交樓」專項借款、貸款支持計劃等政策工具，保持開發貸款和債券融資穩定； 支持信託公司、金融資產管理公司參與房地產項目併購重組； 做好重點房企風險處置項目併購的金融支持和服務工作，對併購出險和困難項目的併購貸款，暫不納入房地產貸款集中度管理。

文件又提出聚焦穩外貿、穩投資、促消費，提升對外貿企業的信貸服務效率，推廣應收賬款、訂單等質押融資，對跨境電商、外貿新業態等加大中長期貸款支持；支持基礎設施投資發揮壓艙石作用，用好政策性開發性金融工具和商業配套融資，著力支持市政配套、交通水利等基礎設施建設，擴大有效投資；強化對提振消費擴內需的金融支持，推動居民消費信貸有效需求穩步回升，重點支持住房改善、新能源汽車、養老服務、教育醫療等消費。

責任編輯：陳建錫