【兩會2023】不只是人事調整和經濟目標 一文看懂兩會四大重點

全國政協十四屆一次會議和十四屆全國人大一次會議會議將分別在本週六（4日）和週日（5日）登場，今年將舉行五年一次的中國國家機構和全國政協換屆，包括總理在內的政府和政協領導人職位將產生重大調整。此外，國務院總理李克強將宣讀任內最後一次政府工作報告，其中焦點包括全年GDP增長目標及財政、貨幣及樓市等政策。人口問題、外交路線也是今年兩會的關注焦點之一。

政府換屆

全國人大一次會議的一項重要議程是選舉和任命國家機構組成人員，將產生新一屆中國國家主席、副主席、國家軍委主席、全國人大常委會委員長、副委員長等。政協一次會議將選舉新一屆全國政協主席、副主席、秘書長和常務委員。

英國廣播公司（BBC）指出，習近平將正式連任國家主席及國家軍委主席。中共政治局常委排名第二的李強將接替李克強擔任總理。他將在兩會的最後一天首次亮相總理記者會，回答中外記者提問。

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四名副總理的人選，依照慣例，常務副總理由一名中共政治局常委擔任，目前外界普遍預測為丁薛祥，他在政治局常委中排名第六，僅高於已擔任中紀委書記的李希。中共政治局委員何立峰、劉國中與張國清則是其他幾個副總理職位的主要候選人。

此外，預計王滬寧將接替汪洋，擔任新一屆政協主席。現任國務院副總理胡春華可能成為全國政協副主席。

經濟目標

今年兩會是在疫後生活復常的背景下召開，如何刺激經濟復甦備受關注。據彭博報道，經濟學家預料李克強宣布的GDP增長目標會超過 5%。瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計目標可能定在5%以上或5.5%左右。去年中國經濟僅擴張3%，大幅低於官方目標。

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官方目標不僅對地方政府有指導意義，也對市場主體預期有一定引導作用。

人口政策

中國人口出現60年來首次負增長，同時，初婚、初育年齡在推遲。當人口紅利時代已過，如何緩解人口急速減少，是中國面對的一個難題，也將成為本次兩會探討的一個重要話題。

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外交路線

今年是中國新外長秦剛上任後，首次在兩會亮相。秦剛此前是中國駐美大使，外界將他的晉升視為北京試圖穩定中美關係的一種努力。

至於秦剛將如何亮相，BBC報道中引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群說，他肯定會堅定執行中共高層的外交路線，在對外事務中不會示弱。

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兩會前夕，北京發表了「全球安全倡議概念文件」， 被認為是未來一段時間中國外交的指導性綱領。朱志群說，該文件強調多邊主義和合作，遵守聯合國憲章，提倡開放包容原則，共同發展和促進和平等等，這些都是中方一貫倡導，所以兩會上也會繼續強調這些中方的原則立場。

另外，今年還是「一帶一路」倡議提出十週年，外界關注中國將如何進一步實施該倡議。

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責任編輯：尹航

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