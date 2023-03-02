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人社部：今年新增城鎮勞動力1662萬 促就業任務繁重

經濟脈搏 11:25 2023/03/02

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人社部表示，今年就業形勢將持續回暖，但新成長勞動力創近年新高，畢業生就業難問題仍然突出，促就業任務更加繁重，要強化創新創業，深入實施重點群體創業推進行動，支持零工市場的建設，落實新就業形態勞動者權益保障政策。

國新辦今日（2日）舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，人社部官員會上指，隨著經濟運行整體好轉，今年就業形勢將持續回暖，保持總體穩定。同時也要看到，就業總量壓力依然存在，預計全年屆高校畢業生將達1158萬人，招工難、就業難並存的結構性矛盾依然突出，普工難招、技術工人短缺。

會上又提到人口下降問題，指全國16至59歲的勞動年齡人口在達到峰值9.2億後開始下降，去年底是8.76億人，但中國仍是人口和勞動力最多的發展中國家。從結構上看，主要是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，青年勞動力數量還是穩中有增。據測算，今年需要在城鎮就業的新成長勞動力1662萬人，規模創近年新高，就業總量的壓力還是比較大。

會上要求，要進一步完善畢業生就業創業的支持政策，實施政策服務落實專項行動，支持自主創業、靈活就業；繼續推進公共就業服務進校園活動，將崗位信息、指導培訓、創業扶持等服務送到畢業生身邊；實施百萬見習崗位募集計劃，募集一批高質量見習崗位，推出一批國家級見習示範單位；離校沒有就業的畢業生，暢通各類登記求助渠道，及時跟進提供實名制服務，對脫貧、低保家庭畢業生重點幫扶；要堅持實施就業優先政策，擴大就業容量。

當局又提到養老基金問題，指養老保險制度改革穩步推進，去年三項社會保險基金收支規模13.7萬億元人民幣，各項社會保險待遇按時足額發放，以後會適時調整繳費上限。個人養老金制度去年底在36個先行城市和地區啟動實施，群眾積極參加，實施3個月以來，參加人數已經達到2817萬人。

責任編輯：陳建錫

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經濟 就業 失業 畢業 中國人力資源和社會保障部

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