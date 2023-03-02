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商務部：促投資需下更大力氣 留住優質存量外資

經濟脈搏 16:25 2023/03/02

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商務部表示，今年要更大力度吸引和利用外資，在投資促進、擴大開放等下更大力氣，努力把優質的存量外資留下來，把更多高質量的外資引進來。

國新辦今日（2日）下午舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，商務部部長王文濤會上指，投資促進方面，主要辦好「投資中國年」系列活動，統籌各方資源和地方一起推動招商引資的常態化、系列化和多元化，展示全國各地方的投資機遇；服務方面，有針對性做好外資企業的服務，創造良好發展環境。

推動更高水平開放方面，將研究推動合理縮減外資准入負面清單，進一步取消或放寬外資准入限制，特別是發揮自貿試驗區、海南自由貿易港、服務業擴大開放示範試點、國家級經開區等平台的先行先試作用；服務和開放的基礎上，高標準落實好外資企業國民待遇，保障外資企業平等參與政府採購、招投標等。

他又提到，今年外需減弱的風險較大，中國外貿壓力明顯加大。不少企業反映在手訂單減少，下單延遲、大單變小等情況。商務部在研究政策，針對外貿企業的困難來穩定預期。

會上又提到中美經貿關係，強調雙方有很強的互補性、抗壓韌性，但兩方面的潛力並沒有發揮出來。中方愿意與美方進行坦誠磋商，減少雙邊存在的貿易投資限制進行溝通交流。兩國需要創造一個穩定的可預期的經貿環境，增進兩國企業合作的信心。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 經濟 外資 貿易 中國 中美關係

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