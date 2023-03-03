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美國商務部將浪潮集團等28中國實體列貿易黑名單

國情動向 09:10 2023/03/03

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美國商務部將28個中國實體列入「實體清單」（Entity List），涉人工智能、生物科技等領域企業，指涉從事違反美國國家安全和外交政策利益的活動。

貿易黑名單上最受關注的，是從事伺服器、雲計算、人工智能行業的浪潮集團（Inspur），彭博社指，這家伺服器製造商受益於全國數據中心建設，被視為政府取代外國製造技術、推動國內創新不可或缺的一部分，它也直接與美國伺服器製造商惠普（HP）、戴爾（Dell）等存在競爭關係。 

商務部同時把中國國家並行計算機工程技術研究中心、無錫先進技術學院等科研機構列入名單。這些實體被指獲取或試圖獲取美國產品，以支持解放軍的軍事現代化。另外，中國基因巨頭華大基因（bgi）旗下兩間子公司列入貿易黑名單，指其協助患京進行監控和監視以打壓少數民族，構成重大風險。

未經華府批准，美國企業將不得向清單上的實體出口產品。

北京已多次美國打壓中企表示反對，商務部副部長王受文昨稱，美國對中美貿易採取了一些限制性措施，這制約了雙邊經貿關係的發展，損害了美國的比較優勢和美國自身產品的競爭力，也損害了兩國企業加強合作的信心和意願。他呼籲創造可預期的中美經貿環境，增進兩國企業合作的信心。

責任編輯：陳建錫

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