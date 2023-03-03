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劉鶴：發展集成電路須用好政府市場兩方面力量

國情動向 09:25 2023/03/03

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副總理劉鶴指，要發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量，制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策。

劉鶴昨日（2日）在北京調研集成電路企業發展並主持召開座談會，他指，集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，關係國家安全和中國式現代化進程。中國已形成較完整的集成電路產業鏈，局部已形成了很強的能力。尤其是中國擁有龐大芯片消費市場和豐富的應用場景，這是推動集成電路產業發展的戰略性優勢。

強調，要制定符合國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的國民待遇，幫助企業加快引進和培養人才。

與此同時，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現集成電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。

責任編輯：陳建錫

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