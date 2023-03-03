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秦剛晤拉夫羅夫 重申支持政治解決烏克蘭危機

國情動向 09:48 2023/03/03

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外長秦剛昨日（2日）在G20外長會期間與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，秦指，中方願與俄共同維護國際和平安全，支持政治解決烏克蘭危機，反對制裁施壓

秦剛指，在兩國元首戰略引領下，中俄關係持續健康穩定發展，樹立了新型大國關係的新範式，也為促進新興市場和發展中國家團結合作發揮重要作用。雙方要保持各層級交往，密切兩國外交部門溝通協調。面對複雜嚴峻的國際局勢，中方願同包括俄方在內的國際社會一道，共同維護和平安全與發展繁榮。

拉夫羅夫指，願同中方落實好兩國元首共識，密切高層交往，規劃好各領域合作。俄中都是「捍衛《聯合國憲章》之友小組」成員，願同中方加強戰略溝通，為國際體系注入更多穩定性。俄方支持並將積極參與全球發展倡議、全球安全倡議，將繼續加強雙方在上海合作組織、金磚國家等多邊框架內的協調合作。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見，秦剛呼籲共同維護聯合國憲章宗旨和原則，支持政治解決危機，反對拱火澆油，反對破壞和談，反對雙重標準。中方支持一切有利於勸和促談的努力，將繼續為此發揮建設性作用。拉夫羅夫讚賞中方客觀公正立場和建設性作用，表示俄方對談判對話始終持開放態度。

秦剛當天又與荷蘭、印度、法國、德國、沙特阿拉伯、巴西、澳洲等多國外長會面，討論兩邊關係、烏克蘭危機等議題。

責任編輯：陳建錫

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