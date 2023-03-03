2月財新服務業PMI大勝預期 創去年9月後新高

2月 份 財新中國通用服務業經營活動指數（PMI）報55.0，較前月上升2.1個百分點，大勝預期兼創去年9月以來新高，連續兩個月處於擴張區間。數據與國統局本周稍早公布的非製造業PMI走勢一致，反映內地 第一波疫情高峰過後，服務業景氣度加快恢復，供求擴張、就業增加、企業情緒更加樂觀。

從分項數據看，服務業供求繼續擴張。受益於疫情管控指施的調整，服務業經營活動指數和新訂單指數在擴張區間分別上升逾2個百分點。 外需同樣得以提振，新出口訂單指數錄得2019年5月以來最高值。 企業普遍反映，防疫措施放開對經營活動的阻擾減少，有助於提振經營與需求。

市況改善，新訂單增加，促使企業四個月來首次增加用工，就業指數升至榮枯線上方並刷新2020年12月以來新高。 當月積壓業務量指數有所放緩，部分樣本企業提到，業務效率因防疫限制放開有所提高，但是新業務增加也導致積壓工作量有所上升。

價格方面，服務業經營成本漲幅溫和，企業普遍表示用工、原料和辦公用品費用上漲。 但受制於市場仍處於恢復期的現實，收費端提價空間較為有限。 服務業界的信心度雖然較1月近12年的高點回落，但仍保持強勁。企業家認為，隨著經營狀況進一步復常，顧客需求將繼續復甦，推動未來數月經營活動的增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月生產、需求和就業悉數擴張，企業家樂觀情緒高企，服務業呈現出更強的恢復勢頭，顯示疫情「過峰」後，經濟開始進入後疫情時代修復期。 不過，疫情影響重大深遠，目前經濟恢復基礎尚不牢固，社會生產生活秩序完全正常化尚需時日。 中央提出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。 收入和預期是消費的基礎和前提，未來一段時期，相關政策的製定和落實還應更多著力於增加居民收入和改善市場預期。