易綱：目前實際利率水平合適 降準撐實體經濟仍是有效方式

中國人民銀行行長易綱今日在國新辦記者會上表示，目前實際利率水平合適，降準提供長期流動性支持實體經濟仍是有效方式。

（第二版更新於11：08 新增劉國強發言）

易綱表示，目前中國貨幣政策的主要變量水平比較合適，實際利率水平比較合適。對於降準，2018年以來人行實施14次降準，平均法定存款準備金率從15％左右降到不到8％，用降準的辦法提供長期流動性來支持實體經濟，仍是一種有效方式，使流動性處在合理均衡水平上。

在談到今年的貨幣政策時，他說，一方面，貨幣信貸的總量要適度，節奏要平穩，要鞏固實際貸款利率下降的成果。另一方面，還要適度發揮結構性貨幣政策的作用，繼續對普惠小微、綠色金融、科技創新等領域保持有力的支持力度。

當被問及在美聯儲持續加息的情形下，人行今年繼續降息的空間是否會進一步受擠壓，人行副行長劉國強回應指，去年企業貸款利率是4.17%，創歷史新低，今年人行將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，但具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。

劉國強說，一是堅持以我為主，把國內的目標放在首位。從目前來看，國內的經濟好轉是肯定的，但也存在一些不確定性因素，所以下一步我們將加強調研，根據經濟發展情況的變化和需要，統籌增長和物價，適時適度調整貨幣政策工具。二是統籌短期和長期，強化跨周期調控和逆周期調節，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放。三是統籌國際與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。

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責任編輯：尹航

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