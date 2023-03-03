  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

易綱：目前實際利率水平合適 降準撐實體經濟仍是有效方式

經濟脈搏 10:58 2023/03/03

分享：

分享：

中國人民銀行行長易綱今日在國新辦記者會上表示，目前實際利率水平合適，降準提供長期流動性支持實體經濟仍是有效方式。

（第二版更新於11：08 新增劉國強發言）

易綱表示，目前中國貨幣政策的主要變量水平比較合適，實際利率水平比較合適。對於降準，2018年以來人行實施14次降準，平均法定存款準備金率從15％左右降到不到8％，用降準的辦法提供長期流動性來支持實體經濟，仍是一種有效方式，使流動性處在合理均衡水平上。

在談到今年的貨幣政策時，他說，一方面，貨幣信貸的總量要適度，節奏要平穩，要鞏固實際貸款利率下降的成果。另一方面，還要適度發揮結構性貨幣政策的作用，繼續對普惠小微、綠色金融、科技創新等領域保持有力的支持力度。

當被問及在美聯儲持續加息的情形下，人行今年繼續降息的空間是否會進一步受擠壓，人行副行長劉國強回應指，去年企業貸款利率是4.17%，創歷史新低，今年人行將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，但具體的政策工具怎麼使用，要綜合考慮，相機抉擇。

劉國強說，一是堅持以我為主，把國內的目標放在首位。從目前來看，國內的經濟好轉是肯定的，但也存在一些不確定性因素，所以下一步我們將加強調研，根據經濟發展情況的變化和需要，統籌增長和物價，適時適度調整貨幣政策工具。二是統籌短期和長期，強化跨周期調控和逆周期調節，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放。三是統籌國際與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。

江蘇地方稅務局傳無糧出 職員拉橫額抗議（有片）

廣東拼年內新增社融4萬億 擴大深港通、撐企業來港上市

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
金融 銀行 中國人民銀行 易綱 經濟 貨幣政策 降準 綠色金融 中國市場 宏觀分析

下一篇文章

2月財新服務業PMI大勝預期 創去年9月後新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強與IMF總裁通電話 稱中國經濟增長正企穩回升
李克強與IMF總裁通電話 稱中國經濟增長正企穩回升
胡潤：中國富人未來3年傾向買股票黃金 境外投資首選香港
胡潤：中國富人未來3年傾向買股票黃金 境外投資首選香港
廣東拼年內新增社融4萬億 擴大深港通、撐企業來港上市
廣東拼年內新增社融4萬億 擴大深港通、撐企業來港上市
路透：中國今年經濟增長目標或定在6%
路透：中國今年經濟增長目標或定在6%
商務部：促投資需下更大力氣 留住優質存量外資
商務部：促投資需下更大力氣 留住優質存量外資
人社部：今年新增城鎮勞動力1662萬 促就業任務繁重
人社部：今年新增城鎮勞動力1662萬 促就業任務繁重
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款