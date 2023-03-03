易綱：金融總體風險可控 高風險中小金融機構少了一半

中央多次強調要有效防範化解重大經濟金融風險。人行行長易綱今日在國新辦記者會上表示，總的看，中國的金融業運行穩健，整個金融風險是收斂的，總體風險可控。他還指，過去三年高風險的中小金融機構數量降了一半，不少省份目前已經沒有高風險機構。

易綱說，總的看，中國的金融業運行是穩健的，整個金融風險是收斂的，總體風險是可控的。中國的銀行業資產佔金融業的90%以上，總體是穩健的。下一步，人行將同其他金融管理部門一起，加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，推動重點領域金融風險的處置，對非法金融活動保持高壓，壓實各方風險處置的責任，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

他介紹，過去三年支持地方政府發行5500億（人民幣，下同）專項債券，專門用於補充中小銀行的資本金。高風險的中小金融機構數量從600多家降到了300多家，降了一半，不少省份目前已經沒有高風險機構。同時，還化解了「明天系」「安邦系」「華信系」、海航集團等高風險集團的風險，避免了轟然倒塌的風險，同時也阻斷了風險的擴散和傳染。

另外，全面實施資管新規，壓縮「類信貸」高風險影子銀行規模大約30萬億元，推進互聯網金融風險專項整治，近5000家P2P網貸機構全部停業。有序推進大型平台企業金融業務整改，依法將各類金融活動納入監管，規範私募基金，深入整治金交所和「偽金交所」的風險。過去五年，累計立案查處非法集資案件大約2.5萬件。

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責任編輯：尹航

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