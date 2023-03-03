人行：今年人幣匯率將保持基本穩定 小幅波動有利經濟

人行行長易綱今日（2日）指，人民幣匯率要同時保持穩定和彈性，今年整體還會在合理均衡水平上保持基本穩定。雖然會小幅波動，但對經濟有好處。

易綱指，近年來人幣匯率市場化形成機制使得匯率彈性增強，過去5年人幣匯率波動率大約為4%，與全球絕大多數國家差不多。 過去幾年人幣兌美元匯率三次破7，但很短時間又回到7以下，7不再是心理障礙，市場預期比較穩定。長遠看，過去20年，人幣雖然波動，但總體兌美元升值20%，平均每年升值1%；按照國際清算銀行計算的實際有效匯率，人幣兌全球主要貨幣升值40%，平均每年升值2%左右，是比較合適的水平。

他又指，保持匯率穩定非常重要，國際上看到了一些案例，一些國家因為匯率大幅貶值，使他們難以跨越中等收入陷阱，所以一方面要保持匯率的穩定，同時需要具備彈性。人幣匯率整體會有一些小幅雙向浮動，這種波動對經濟是有好處的，包括對國家的進口、出口，以及市場預期。

人行副行長 潘功勝指，人民幣國際化進程已歷經十幾年時間，國際貨幣功能得到增強， 初步具備了國際化使用的網絡效應。 隨著國際貨幣體係發展更加多元化，當前人幣國際化面臨著比較好的環境。 下一步將進一步完善人幣跨境投融資、交易結算等基礎制度，擴大清算行網絡；加強金融市場向制度型開放轉變；支持推動離岸人幣發展，完善離岸人幣流動性供給機制，提昇在開放條件下跨境資金流動的管理能力。