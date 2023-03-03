全國政協十四屆一次會議新聞發布會 介紹會議及回應提問

全國政協十四屆一次會議新聞發布會今日（3日）下午4時30分在北京人民大會堂舉行，大會新聞發言人郭衛民等公布 全國政協一次會議的會期及議程，回應了中外媒體對今年中國經濟形勢、就業情況、數字經濟、擴大對外開放、民營經濟恢復等議題的提問，並介紹了全國政協在建言方面的工作成果。

這是本次兩會的首場發布會，也是兩會時隔三年首次舉行面對面的線下記者會。

中國經濟在過去3年受到新冠疫情影響，防控措施放開後是否會迎來強勁復甦？復甦主要驅動力和挑戰分別有哪些？

今年堅定做好經濟工作的信心，把「穩增長」放在首要位置，實現質的有效提升和量的合理增長。委員建議要以實質性改革舉措來改善預期，提振信心，重點把黨的二十大和中央經濟工作會議部署的各項任務盡快的落到實處。堅持實施擴大內需戰略，加快恢復和擴大消費。要加強政策引導，推動傳統產業及中小企業數字化轉型；要深化金融體制改革，引導金融機構更好服務小微企業和創新發展；促進房地產業平穩健康發展，推動房地產業向新發展模式轉型。

今年是改革開放實行45周年，在世界經濟復甦乏力、保護主義盛行下，中國對外開放是否受到影響？政協在推動開放作了哪些工作？

近年來中國積極改善外商投資環境，全國版的外資准入負面清單已經縮減到31項，全國自貿試驗區數量達到21個，在投資、貿易、金融、人員流動等方面實施一系列開放舉措。擴大面向全球的高標準自貿區網絡，簽署RCEP並推動其生效，積極推進加入CPTPP等。中國還積極推動共建「一帶一路」高質量發展，連續5年成功舉辦中國國際進口博覽會。全國政協通過專題議政性常委會會議、專項民主監督、專題調研等多種形式協商議政，成果受到有關部門重視。

中國發展離不開世界，世界的發展也需要中國。 中國願同世界各國一道，積極推動構建開放型世界經濟，積極推動構建人類命運共同體，共創人類美好未來。 全國政協將一如既往地做好相關工作，為推動高水平對外開放建言資政、凝聚共識、貢獻力量。

年輕人面對的就業環境越來越嚴峻，如何評估中國今年的就業形勢？政協在改善中國年輕人就業環境上有哪些建議？

今年就業總量壓力確實比較大，光高校畢業生預計有1150多萬人，待就業人數比較多。勞動者的技能素養與崗位需求存在落差，結構性的矛盾比較突出，穩就業仍然面臨著不少困難和挑戰。同時，今年穩定就業也面臨有利條件，隨著防疫政策優化調整和穩經濟各項舉措的進一步落實，中國經濟將持續恢復，將為穩就業提供堅實支撐。各地各部門出台的一系列政策舉措落實實施，也將為穩就業提供有力保障。

關於如何促進就業，委員們提出了許多很好的建議，有的委員認為，企業穩就業才能穩，企業壯大就業才能壯大，要把現有的企業維護好、發展好。 也有的委員指出要加快發展新興產業，加大對中小微企業在財政、稅收、社保等方面的扶持和優惠力度，保持和創造更多就業崗位。 有的委員認為應加強對快遞、外賣、網約車這樣從業人員的權益保障，積極推動和引導新就業形態的發。 全國政協將繼續把就業問題作為協商議政重點，為穩定和促進就業貢獻力量。

很多民營企業尤其是中小企業普遍都面臨著經營困難，政協委員推動民營經濟發展方面做了哪些工作？今年還有哪些建言獻策？

怎樣提振中小企業、民營企業特別是中小微企業的信心是一個很重要的問題。 近年來在疫情的反覆衝擊下，一些民營企業，特別是中小微企業經營壓力加大，部分民營企業家處境困難。去年底召開的中央經濟工作會議指出，要切實落實「兩個毫不動搖」，即毫不動搖鞏固和發展公有製經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展。 從制度和法律上把對國企、民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。

關於當前推動民營企業發展，有的委員建議要進一步完善產權保護製度，落實公有製經濟財產權不可侵犯，非公有製經濟財產權同樣不可侵犯的產權保護製度；有的委員建議發揮民企機制靈活、創新力強、決策高效等優勢，在一些重點行業和領域放寬民營企業的市場准入；有的委員建議要建立對民營企業「無事不擾制度」，要創新金融服務民營企業模式，引導金融機構加大對小微企業的支持力度。委員們提出的不少建議都得到了政府主管部門的重視和採納。

委員們表示，今年經濟運行有望總體回升，民營經濟將迎來新的發展機遇，民營企業的舞台將更加寬廣。

數字經濟是近年來的一個熱詞，也成為中國經濟新的重要增長點，全國政協圍繞數字經濟有哪些建議？

數字經濟現在越來越重要，對國民經濟的發展發揮的作用越來越大。全國政協確實對數字經濟的發展十分重視，近年來將數字經濟的發展作為協商議政的一個重要議題，充分發揮政協人才和智力的優勢，積極助力數字經濟的發展，每年提案，開協商會。政協還專門組織過常委會，聽取關於數字經濟發展的報告。

中國數字經濟在關鍵元器件和工業軟件等核心技術上仍面臨「卡脖子」風險，必須要抓緊補齊關鍵短板，夯實發展基礎。要加快數據流通市場化的建設，用好用足數據的資源，要推動數字經濟與制造業的融合，這是一項很重要的工作，現在各地都在進行促進傳統制造業轉型升級，主動適應數字經濟發展的特征，既要防範安全風險，又要防範發展受阻的風險，數據的運用要處理好這樣的關系。要把監管納入到法治框架中，加強安全體系建設，鑄牢數字安全的屏障。

全國政協十四屆一次會議明下午3時開幕 會期7天半

責任編輯：陳建錫