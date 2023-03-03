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全國政協十四屆一次會議新聞發布會 介紹會議及回應提問（附直播）

國情動向 16:15 2023/03/03

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全國政協十四屆一次會議新聞發布會今日（3日）下午4時30分在北京人民大會堂舉行，大會新聞發言人郭衛民向中外媒體介紹本次大會情況並回答記者提問。

這是本次兩會的首場發布會，也是兩會時隔三年首次舉行面對面的線下記者會。

會上公布，全國政協十四屆一次會議將於明日（4日）下午3時在人民大會堂開幕，下周六（11日）下午閉幕，會期7天半。

（不斷更新）

美國國際市場新聞社記者提問，中國經濟在過去3年受到新冠疫情影響，防控措施放開後是否會迎來強勁復甦？復甦主要驅動力和挑戰分別有哪些？

郭指，今年堅定做好經濟工作的信心，把「穩增長」放在首要位置，實現質的有效提升和量的合理增長。委員建議要以實質性改革舉措來改善預期，提振信心，重點把黨的二十大和中央經濟工作會議部署的各項任務盡快的落到實處。堅持實施擴大內需戰略，加快恢復和擴大消費。要加強政策引導，推動傳統產業及中小企業數字化轉型；要深化金融體制改革，引導金融機構更好服務小微企業和創新發展；促進房地產業平穩健康發展，推動房地產業向新發展模式轉型。

人民日報記者提問，今年是改革開放實行45周年，在世界經濟復甦乏力、保護主義盛行下，中國對外開放是否受到影響？政協在推動開放作了哪些工作？

郭指，近年來中國積極改善外商投資環境，全國版的外資准入負面清單已經縮減到31項，全國自貿試驗區數量達到21個，在投資、貿易、金融、人員流動等方面實施一系列開放舉措。擴大面向全球的高標準自貿區網絡，簽署RCEP並推動其生效，積極推進加入CPTPP等。中國還積極推動共建「一帶一路」高質量發展，連續5年成功舉辦中國國際進口博覽會。全國政協通過專題議政性常委會會議、專項民主監督、專題調研等多種形式協商議政，成果受到有關部門重視。

全國政協十四屆一次會議明下午3時開幕 會期7天半

責任編輯：陳建錫

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