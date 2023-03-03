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蓋茨突破盲腸：美國若要和中國開戰 為何斷供芯片提醒他們？

國情動向 13:56 2023/03/03

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蓋茨突破盲腸：美國若要和中國開戰 為何斷供芯片提醒他們？

微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）接受傳媒專訪，談論各項世界大事，也講到中美關係。蓋茨認為，美國試圖阻止中國發展芯片科技終將一場空，反而毀了原本可以一直向中國賣芯片的大生意。蓋茨還笑稱，如果美國真的認為未來10年會與中國開戰，「那你就不應該斷供芯片來預先警告他們。」

蓋茨接受《金融時報》專欄作家拉赫曼（Gideon Rachman）訪問，以下兩人對話節錄。

拉赫曼：你是國際主義者，深信科技可改善世界，我記得和你10年前共進午餐時，你稱自己對中國崛起和科技發展持看法正面。現在代入一下美國，美國正試圖阻擋中國科技發展，你怎麼看？

蓋茨：我認為美國永遠無法成功阻止中國擁有好的芯片。我們正迫使他們花費時間和巨大成本，來製造自己的芯片，但他們5至10年後就會不用接濟。我們原本可以向他們賣芯片，但這已經毀了。我們正在告訴他們，造你自己的飛機引擎，你自己的軟件，你自己的芯片。我搞不懂這是甚麼邏輯，因為他們的規模能夠讓他們很快追趕上來，我看不到這事有甚麼巨大好處。

蓋茨：你知道，我希望美國和中國和睦相處。我們的關係正在惡化，而我們本來有健康、科技創新、氣候等雙贏合作點。我對兩國關係過去幾年來變得這樣感到失望和擔憂。

拉赫曼：我認為美國在說，我們正在嘗試保持領先中國。美國在說中國是個軍事威脅，這些東西有軍事用途，我們必須鎮住他們。

蓋茨：好吧。如果你真的認為未來10年會打仗，你就不應該警告他們，事先斷供他們的芯片。向他們預警將會發生問題，這真是個非常友好的行為。即使真的打仗，我不希望會發生，也不認為會發生，但即使真是那樣，為甚麼讓他們現在就起步自製芯片？

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責任編輯：連兆鋒

 

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