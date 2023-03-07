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2023全國兩會最新消息匯總（不斷更新）

國情動向 18:27 2023/03/07

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中國正式進入兩會時間。關於經濟增長目標、今年重點工作，本文帶你一次看。

（本文將不斷更新）

政府工作報告：

【兩會2023】李克強作報告：把恢復和擴大消費擺在優先位置

經濟：

【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人

【兩會2023】李克強談八項今年工作重點 首要是擴內需

【兩會2023】今年中國GDP目標增長5%左右

【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費

【兩會2023】習近平參加江蘇代表團審議 提科技自強、撐實體經濟

【兩會2023】專家解讀報告涉樓市部分：政策支持態度更進一步

【兩會2023】住建部部長倪虹：對樓市企穩回升充滿信心

【兩會2023】前統計局長寧吉喆：工資老婆管 我過去3年消費大減

國務院改革：

國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作

國務院改革：組建國家數據局 實施國家大數據戰略

國務院改革：重新組建科學技術部 新型舉國體制促進成果轉化

國務院改革：人行將設31省級分行 深圳等單列市分行

國務院改革：中央國家機關各部門人員統一精減5%

一文速覽國務院機構改革方案重點

對外關係：

【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）

【兩會2023】秦剛：世界愈動盪不安 中俄關係愈要穩步前行

【兩會2023】秦剛：美對華政策偏離正軌 中國不會打不還手

【兩會2023】秦剛：台灣問題處理不好 中美關係地動山搖

【兩會2023】秦剛：俄烏應速啟和談 中國未向任何一方供武

【兩會2023】秦剛：戰狼外交是話語陷阱 外交官須保家衛國

【現場直擊】秦剛任外長後兩會首騷 剛柔並濟談中美展新風範

港澳台方面：

【兩會2023】香港國安法實施逾兩年 官方：民調顯示逾7成市民感滿意

【兩會2023】政府工作報告：支持港澳發展經濟、改善民生

【兩會2023】今年對台工作：堅定「九二共識」 促進和平統一進程

【兩會2023】港區政協甄子丹：希望用動作電影講好中國故事（有片）

【兩會2023】霍啟剛：優化海外遊客廣東過境免簽政策

兩會看點：

【兩會2023】政府5年工作關鍵詞 穩中求進放首位

【兩會2023】財政部：中國今年国防费预算15537亿元 增7.2%

【兩會2023】政協十四屆一次會議開幕 汪洋作報告

【兩會2023】不只是人事調整和經濟目標 一文看懂兩會四大重點

【兩會2023】「一帶一路」引發債務風險？官方列證據反駁

【兩會2023】王超：中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突

【兩會2023】王超：中國國防費增長幅度比較適度、合理

【兩會2023】中國外交會否愈來愈具攻擊性？官方這樣

建言獻策：

【兩會2023】為促進生育率 政協委員提出這些建議

【兩會2023】格力董明珠：今年兩會續建議個稅起徵點升至1萬元

【兩會2023】政協委員：為三孩家庭頒發「光榮證」

【兩會2023】太多人「吃財政飯」 政協委員倡對公務員開刀

大會議程：

十四屆全國人大一次會議會期8天半 9項議程

十四屆全國人大一次會議日程敲定 下周五選國家主席、周六定總理人選

全國政協十四屆一次會議新聞發布會 介紹會議及回應提問

全國政協十四屆一次會議明下午3時開幕 會期7天半

責任編輯：尹航

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