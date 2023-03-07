2023全國兩會最新消息匯總（不斷更新）

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一文速覽國務院機構改革方案重點
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專題:hket 十大電子書
中國正式進入兩會時間。關於經濟增長目標、今年重點工作，本文帶你一次看。
（本文將不斷更新）
政府工作報告：
經濟：
【兩會2023】習近平：引導民企輕裝上陣 始終把民營企業家當自己人
【兩會2023】工信部：工業經濟有望回升 要穩住新能源汽車消費
【兩會2023】習近平參加江蘇代表團審議 提科技自強、撐實體經濟
【兩會2023】專家解讀報告涉樓市部分：政策支持態度更進一步
【兩會2023】前統計局長寧吉喆：工資老婆管 我過去3年消費大減
國務院改革：
國務院改革：組建國家金融監督管理總局 統一負責證券業外監管工作
對外關係：
【兩會2023】外長秦剛講述中國外交政策和對外關係（附重溫）
港澳台方面：
【兩會2023】香港國安法實施逾兩年 官方：民調顯示逾7成市民感滿意
【兩會2023】今年對台工作：堅定「九二共識」 促進和平統一進程
【兩會2023】港區政協甄子丹：希望用動作電影講好中國故事（有片）
兩會看點：
【兩會2023】財政部：中國今年国防费预算15537亿元 增7.2%
【兩會2023】不只是人事調整和經濟目標 一文看懂兩會四大重點
建言獻策：
【兩會2023】格力董明珠：今年兩會續建議個稅起徵點升至1萬元
大會議程：
十四屆全國人大一次會議日程敲定 下周五選國家主席、周六定總理人選
責任編輯：尹航