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【科技戰】澳洲智庫：中國在多項關鍵技術研究中領先美國

國情動向 15:23 2023/03/03

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澳洲智庫戰略政策研究所（ASPI）發表報告指出，在所考察的44項技術中，中國的研究人員在37項技術上領先於美國，涉及國防、太空、人工智能等領域。這顯示中國在科研上的努力正取得成果。

據《華爾街日報》報道，澳洲戰略政策研究所周四發表的報告指出，在所考察的44項技術中，中國研究人員在37項技術上領先於美國人，涉及國防、太空、機器人、能源、環境、生物技術、人工智能、先進材料和量子技術等領域。

該機構得出結論稱，長遠來看，中國不僅會在幾乎所有領域的當前技術發展方面表現出色，也會在尚不存在的未來技術方面出類拔萃。

該報告稱，中國在軍事和太空領域的研究興趣和表現尤為突出，包括高超音速領域；去年中國試射了一款高超音速飛彈，似乎讓美國國防界頗感意外。根據這份報告，在包括高超音速技術在內的先進飛機發動機領域，超過48%的高影響力研究論文出自中國研究人員之手，並且在全球專注於此類研究的排名前十的研究機構中，有七家在中國。

這些發現再次表明，中國領導人習近平當政10年來大力推動的、在工程及科學技術前沿超越美國的不懈努力正在取得成果。

根據聯合國下屬機構世界知識產權組織的數據，2011年，中國的年度專利申請數量首次超過了美國；2021年，中國全年專利申請數量達到158萬件，遠超美國的兩倍水平。

同時，還有一些證據表明國際學術界越來越認可中國研究的質量。根據日本的國家科學技術學術政策研究所去年發表的一項統計，2018年至2020年期間，在全球被引用次數排名前1%的科學論文中，中國研究論文的數量和佔比超過美國，為有史以來首次。

在北京，外交部發言人毛寧指出，中國科技創新的努力和成就是有目共睹的，中國科技實力的提升為全球的科技發展和進步作出了貢獻。中方一貫致力於同各國開展科技創新合作，共享發展紅利，反對科技霸權和脫鉤斷鍊。

毛寧稱，中方認為將科技問題政治化、武器化、意識形態化，搞小團體，最終損害的是整個世界的利益。

習：切實加強基礎研究 夯實科技自立自強根基

習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題

責任編輯：尹航

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