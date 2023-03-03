內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖

外需疲弱之際，內地多個港口空置集裝箱堆集創歷史新高，深圳鹽田港堆放的集裝箱的高度如同六七層樓，有報道指，鹽田港將衝破開港29年以來最大空箱堆積量。

全球貨櫃交易平台 Container xChange 最新數據顯示，2023年第6週，上海港的40英尺貨櫃 CAx（貨櫃可用指數）高達0.64，且已連續11週在0.6以上。2020年11月到2021年12月之間，該指數曾多次低於0.1。貨櫃可用指數的數值大於0.5時，表示貨櫃設備有剩餘。

不僅是上海，有報道指，深圳的鹽田港將衝破開港29年以來最大空箱堆積量，集裝箱的堆放已經有六七層樓高。寧波舟山港、南沙港、蛇口港的空箱堆存量也處高位。

業內人士指，港口集裝箱空箱堆積的原因主要在以下幾個方面，首先是歐美在加息背景下需求跳崖，對集裝箱的裝運需求減少，其次過去兩年集裝箱空箱生產供應過剩，然後是港口周轉效率提升，集裝箱供需失衡緩解。

事實上，不只是中國外貿承壓，根據日本海事中心1月的數據，整個亞洲出口都在下滑。

DHL《2023年海運市場展望》報告預測，低迷的消費者行為至少在2023年上半年繼續影響需求， 海運公司正試圖限制運力湧入，以穩定運價水準。

責任編輯：陳俊賢