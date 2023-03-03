  • 20°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖

社會熱點 17:01 2023/03/03

分享：

分享：

外需疲弱之際，內地多個港口空置集裝箱堆集創歷史新高，深圳鹽田港堆放的集裝箱的高度如同六七層樓，有報道指，鹽田港將衝破開港29年以來最大空箱堆積量。

全球貨櫃交易平台 Container xChange 最新數據顯示，2023年第6週，上海港的40英尺貨櫃 CAx（貨櫃可用指數）高達0.64，且已連續11週在0.6以上。2020年11月到2021年12月之間，該指數曾多次低於0.1。貨櫃可用指數的數值大於0.5時，表示貨櫃設備有剩餘。

不僅是上海，有報道指，深圳的鹽田港將衝破開港29年以來最大空箱堆積量，集裝箱的堆放已經有六七層樓高。寧波舟山港、南沙港、蛇口港的空箱堆存量也處高位。

業內人士指，港口集裝箱空箱堆積的原因主要在以下幾個方面，首先是歐美在加息背景下需求跳崖，對集裝箱的裝運需求減少，其次過去兩年集裝箱空箱生產供應過剩，然後是港口周轉效率提升，集裝箱供需失衡緩解。

事實上，不只是中國外貿承壓，根據日本海事中心1月的數據，整個亞洲出口都在下滑。

DHL《2023年海運市場展望》報告預測，低迷的消費者行為至少在2023年上半年繼續影響需求， 海運公司正試圖限制運力湧入，以穩定運價水準。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
內地物業 經濟數據表現 商品 香港 日本 美國 上海 深圳 台灣 高達

下一篇文章

內地女香港的士上丟手機被勒索500 控訴：讓人心寒（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
廣東河源4.3級地震 天文台接獲市民報告稱感到震動
江蘇地方稅務局傳無糧出 職員拉橫額抗議（有片）
江蘇地方稅務局傳無糧出 職員拉橫額抗議（有片）
喵星人失蹤 女主人靠AirTag定位在1600公里外尋回
喵星人失蹤 女主人靠AirTag定位在1600公里外尋回
內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地開放長者及高風險人士接種第4針
賤男虐貓激嬲愛貓人士 被多人圍毆迫食貓屎（有片）
賤男虐貓激嬲愛貓人士 被多人圍毆迫食貓屎（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款