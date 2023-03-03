俞敏洪稱不喜歡《狂飆》：劇里企業家沒一個好人

新東方董事長俞敏洪稱，不喜歡電視劇《狂飆》，因為里面的民營企業家沒一個好人，希望以後再拍有關作品，至少有一大半的民營企業家是好人。

俞敏洪在全國工商聯主辦的「德勝門大講堂」發表演講稱，不喜歡《狂飆》，指里面的民營企業家沒一個好人，這肯定不符合事實。 希望以後如果再拍有關民營企業家的片子，至少有一大半的民營企業家是好人。

他強調，如果企業家只想賺錢或投機倒把，最後就會跟《狂飆》里的高啟強一樣，一定會出現無窮無盡的後遺症。企業家要有變革的勇氣和擔當，帶頭人必須沖在最前面。

俞敏洪表示，面向未來必須去做跟祖國發展同步的事情，必須要去做對人民生活水準提高有益的事情，必須要做內心中從價值觀到底線上過得去的事情。

俞敏洪認為，如果有能力要盡可能把各個領域中可以應用的先進技術不斷融合起來，這樣才能轉化為行動。 企業經營過程中遇到的困難，在經濟最繁榮的時候也無處不在，企業家要尋求轉機，轉機不是困難了再去尋找的，轉機可能隱藏在你完全不在意的地方。

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責任編輯：陳俊賢