  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 23:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

俞敏洪稱不喜歡《狂飆》：劇里企業家沒一個好人

社會熱點 22:39 2023/03/03

分享：

分享：

新東方董事長俞敏洪稱，不喜歡電視劇《狂飆》，因為里面的民營企業家沒一個好人，希望以後再拍有關作品，至少有一大半的民營企業家是好人。

俞敏洪在全國工商聯主辦的「德勝門大講堂」發表演講稱，不喜歡《狂飆》，指里面的民營企業家沒一個好人，這肯定不符合事實。 希望以後如果再拍有關民營企業家的片子，至少有一大半的民營企業家是好人。

他強調，如果企業家只想賺錢或投機倒把，最後就會跟《狂飆》里的高啟強一樣，一定會出現無窮無盡的後遺症。企業家要有變革的勇氣和擔當，帶頭人必須沖在最前面。

俞敏洪表示，面向未來必須去做跟祖國發展同步的事情，必須要去做對人民生活水準提高有益的事情，必須要做內心中從價值觀到底線上過得去的事情。

俞敏洪認為，如果有能力要盡可能把各個領域中可以應用的先進技術不斷融合起來，這樣才能轉化為行動。 企業經營過程中遇到的困難，在經濟最繁榮的時候也無處不在，企業家要尋求轉機，轉機不是困難了再去尋找的，轉機可能隱藏在你完全不在意的地方。

新東方在線運營的直播帶貨業務東方甄選去年6月突然爆火，成為教育機構轉型自營產品及直播電商的成功案例。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文
網上購物 網絡保安 人工智能 市場拓展 數碼轉型 後遺症 經濟 電視 表演 電視劇

上一篇文章

報復性出遊？內地旅行社20萬元「環遊世界」推出就售罄

下一篇文章

內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

內地女香港的士上丟手機被勒索500 控訴：讓人心寒（有片）
內地女香港的士上丟手機被勒索500 控訴：讓人心寒（有片）
內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地開放長者及高風險人士接種第4針
內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖
內地多港口空箱堆放創新高 業內人士：歐美需求跳崖
江蘇地方稅務局傳無糧出 職員拉橫額抗議（有片）
江蘇地方稅務局傳無糧出 職員拉橫額抗議（有片）
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
內地專家指第4針不能再打滅活疫苗 但不一定復必泰？
喵星人失蹤 女主人靠AirTag定位在1600公里外尋回
喵星人失蹤 女主人靠AirTag定位在1600公里外尋回
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款